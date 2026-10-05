Hà Nội sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa dịp 10/10

Ngày 5/10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, cho biết, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn. Các chương trình diễn ra từ cuối tháng 9, cao điểm trong tháng 10/2026.

Đặc biệt, vào tối 10/10/2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Thời gian bắn dự kiến 15 phút, từ 21h, với 900 giàn pháo tại hồ Tây và 350 giàn tại hồ Hoàn Kiếm, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo hoa nước và hỏa thuật.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội thông tin tới báo chí

Đặc biệt, màn trình diễn tại hồ Tây được kỳ vọng tạo hiệu ứng nghệ thuật khi pháo hoa kết hợp với âm nhạc, tận dụng không gian mặt nước rộng và tầm quan sát thoáng.

Dịp này, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch diễn ra từ cuối tháng 9, cao điểm trong tháng 10. Trong đó, Festival Thu Hà Nội diễn ra từ 16-18/10, Lễ hội Đồ uống Hà Nội từ 9-11/10; cùng nhiều chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm và các không gian công cộng.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội” được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, tái hiện hành trình từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Cùng đó, chương trình “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” diễn ra tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Bên cạnh đó, các nhà hát tại Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách; các đơn vị nghệ thuật cũng biểu diễn tại nhiều xã, phường. Khoảng 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp được tổ chức trong dịp này.

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