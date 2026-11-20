UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 và Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 9/7/2014 về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn.

Theo định hướng, quỹ nhà biệt thự tại Hà Nội sẽ được quản lý thống nhất dựa trên quy định của Luật nhà ở, Luật Kiến trúc. (Ảnh minh họa).

Theo đó, Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND được ban hành nhằm thông qua Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự, trong đó quy định phạm vi, đối tượng quản lý, tiêu chí xác định biệt thự không bán, nguyên tắc bảo tồn, tôn tạo và việc bán nhà biệt thự.

Nghị quyết này cũng kèm theo danh mục 42 biệt thự không được bán tại khu trung tâm chính trị Ba Đình và 46 biệt thự do thành phố quản lý, đang cho doanh nghiệp thuê sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2014, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của nghị quyết năm 2008.

Trong đó, việc phân loại biệt thự được điều chỉnh thành ba nhóm; các quy định về đối tượng mua, giá bán, phương thức bán và xử lý chuyển tiếp được chuyển sang thực hiện theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP và Thông tư số 14/2013/TT-BXD.

UBND TP Hà Nội cho rằng, sau nhiều năm thực hiện, hệ thống pháp luật về nhà ở, kiến trúc, quản lý tài sản công và quản lý đô thị đã có những thay đổi căn bản.

Nhiều văn bản làm cơ sở ban hành hai nghị quyết nêu trên đã hết hiệu lực, được thay thế bằng các quy định mới.

Đáng chú ý, Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 95/2024/NĐ-CP đã quy định cơ chế quản lý thống nhất đối với nhà ở, trong đó có nhà biệt thự. Luật Kiến trúc năm 2019 cũng thiết lập cơ sở pháp lý về quản lý, bảo vệ công trình kiến trúc có giá trị.

Bên cạnh đó, Luật Thủ đô năm 2026 đã phân định thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố trong việc ban hành chính sách, quản lý, bảo vệ và phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

Tuy nhiên, TP Hà Nội khẳng định, việc bãi bỏ hai nghị quyết không đồng nghĩa với chấm dứt quản lý quỹ nhà biệt thự hoặc dừng các biện pháp bảo tồn, bảo vệ công trình có giá trị.

Công tác quản lý tiếp tục được thực hiện theo Luật Nhà ở, Luật Kiến trúc, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thủ đô và các văn bản hiện hành.

Hiện nay, việc quản lý biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 được thực hiện theo Quy chế ban hành kèm Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP Hà Nội. Sở Xây dựng Hà Nội đang dự thảo quyết định thay thế văn bản này để phù hợp với quy định hiện hành về tổ chức chính quyền hai cấp. Dự thảo Nghị quyết gồm 2 điều, trong đó Điều 1 quy định bãi bỏ toàn bộ hai nghị quyết nêu trên; Điều 2 quy định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. UBND TP Hà Nội đánh giá, việc bãi bỏ không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không phát sinh kinh phí ngân sách và không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của người đang thuê nhà biệt thự thuộc tài sản công.