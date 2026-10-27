Hà Nội sẽ phủ xanh 'dải bê tông' chạy ngang hồ điều hoà Đồng Bông 2

Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ Đồng Bông 2 phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội hoàn thành trong khoảng 6 tháng, đảm bảo chức năng thu gom và điều tiết dòng chảy, góp phần giảm tải cho hệ thống tiêu thoát nước hiện hữu trong bối cảnh khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình - Đại Mỗ có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Nhìn từ trên cao, những tuyến đường chạy dọc các hồ điều hòa phố Trung Thư (phường Đại Mỗ, Hà Nội) hiện lên như những dải bê tông nằm lọt thỏm giữa hai bên mặt nước trải rộng.

Tuyến phố Trung Thư (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) chạy thẳng qua hồ điều hòa Đồng Bông 2 vừa được đưa vào sử dụng.

Trước khi hồ Đồng Bông 2 được khởi công, phố Trung Thư từng có những hàng cây xà cừ lâu năm. Để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công hồ điều hòa theo lệnh khẩn cấp, các đơn vị liên quan đã thống nhất di chuyển số cây này.

Công trình hồ hoàn thành chỉ sau khoảng 6 tháng, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 570 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên hơn 601 tỷ đồng. Chức năng chống ngập cho khu vực Mễ Trì – Mỹ Đình – Đại Mỗ về cơ bản đã được đảm bảo

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên đến thời điểm hiện tại tuyến phố này lại vắng bóng cây xanh sau khi được đi vào sử dụng.

Phố Trung Thư hiện là một dải bê tông dài, hai bên là mặt nước mênh mông, không có lấy một tán lá để trú nắng. Trong những ngày nắng nóng, việc đi lại trên tuyến đường này trở nên mệt mỏi hơn nhiều so với trước

Liên quan đến nội dung trên, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án đê điều thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, xác nhận việc di chuyển cây xà cừ là giải pháp phục vụ thi công, và cho biết việc bổ sung cây xanh thuộc dự án do phường Đại Mỗ làm chủ đầu tư.

Về phía phường Đại Mỗ, ông Hoàng Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, dự án xây dựng công viên kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn có quy mô khoảng 5,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng, đã khởi công ngày 10/10/2026. Theo quy hoạch, dự án này sẽ bao gồm quảng trường, đường dạo, sân vườn, bãi đỗ xe, cùng hệ thống cây xanh và thảm cỏ dọc phố Trung Thư và ven hồ. Ông Hải khẳng định phường đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6/2027