Hà Nội sẽ phát gần 10.000 phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng phục vụ tại các Sở, UBND xã, phường

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng lắng nghe ý kiến người dân phường Bồ Đề

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch ngày 28-9 về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm đo lường một cách định lượng và định tính hiệu quả của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các xã, phường trong việc cung cấp dịch vụ công cho người dân, đại diện tổ chức.

Phạm vi khảo sát trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung vào 12 sở, cơ quan tương đương sở và 126 UBND xã, phường. Thời gian thu thập thông tin đánh giá từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026.

Theo đó, thành phố sẽ phát tổng số 9.960 phiếu khảo sát. Cụ thể, 960 phiếu được phân bổ cho 12 sở, cơ quan tương đương sở, 9.000 phiếu cho UBND các xã, phường.

Đối với các sở, số lượng phiếu được phân bổ căn cứ vào tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và số giao dịch thủ tục hành chính đã thực hiện. Đối với cấp xã, phường, số lượng phiếu tại từng đơn vị được xác định theo quy mô dân số.

Khảo sát được thực hiện bằng nhiều hình thức, gồm khảo sát trực tiếp bằng phiếu hỏi và khảo sát trực tiếp trên nền tảng trực tuyến. Điều tra viên có thể phát phiếu tại địa bàn dân cư, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của thành phố hoặc các điểm phục vụ hành chính công của các sở, cơ quan tương đương sở và 126 xã, phường.

Đối với hình thức trực tuyến, điều tra viên hướng dẫn người dân truy cập đường link hoặc quét mã QR để tự trả lời phiếu khảo sát trên nền tảng phần mềm khảo sát cải cách hành chính của thành phố.

Theo phân bổ, 2.988 phiếu, tương ứng 30% tổng số phiếu, được thực hiện trực tiếp trên nền tảng trực tuyến; 6.972 phiếu, tương ứng 70%, thực hiện bằng phiếu giấy.

Nội dung khảo sát tập trung vào các nhóm chỉ số về mức độ hài lòng của người dân, đại diện tổ chức, gồm chỉ số hài lòng theo tiêu chí, yếu tố, nội dung và chỉ số hài lòng chung về sự phục vụ hành chính; đồng thời đánh giá nhóm chỉ số về nhu cầu, mong đợi của người dân, đại diện tổ chức.

UBND TP Hà Nội nêu rõ, kết quả đo lường là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc và thái độ phục vụ, xây dựng niềm tin vào hệ thống quản lý nhà nước ở các cấp chính quyền.