Hà Nội sẽ phát động xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026, trong đó sẽ triển khai 10 mô hình "không gian thực hành". Ảnh: M.H

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của nhân dân. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất, bền vững và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 đòi hỏi những việc làm cụ thể, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” làm trung tâm.

Tại lễ phát động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, nhằm đưa các chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng.

Các mô hình gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình.

Bên cạnh đó là các mô hình di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Điểm mới trong triển khai năm 2026 là lượng hóa kết quả thực hiện thông qua bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Theo đó, mỗi xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình, tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương các mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại Hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12-2026.

Đến nay, 126 xã, phường cùng các cơ quan cấp thành phố đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn, thể hiện sự hưởng ứng tích cực trong triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thông qua hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mong muốn tạo chuyển biến từ tuyên truyền sang hành động cụ thể, khuyến khích các cấp, các ngành và nhân dân cùng thực hiện những chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh. Qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô, xây dựng môi trường sống văn minh và phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, hiện đại.