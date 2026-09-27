Hà Nội sẽ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Đây là chương trình mở đầu, tạo khí thế và sự lan tỏa cho chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Lễ phát động dự kiến có khoảng 450 - 500 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; đại biểu Hà Nội cùng đại diện 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Huế và Cần Thơ.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa cộng đồng. Ảnh minh họa: Làng Văn hóa

Chương trình Lễ phát động kéo dài khoảng 90 phút, gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố, cùng nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật do nghệ nhân, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam biểu diễn, giao lưu với đại biểu tham dự.

Trong hai ngày 3 - 4/10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sẽ diễn ra nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của các dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer... Trong đó có diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, độc tấu đàn Tơ rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông, dân ca, dân vũ và xòe cộng đồng.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức 26 không gian văn hóa, trong đó có 6 không gian Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, phố nghề và sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội.

Việc đưa hoạt động trải nghiệm, trình diễn và giới thiệu sản phẩm vào cùng một chương trình cho thấy định hướng tăng cường sự tham gia trực tiếp của người dân và các chủ thể văn hóa. Đây cũng là một trong những yêu cầu được đặt ra đối với Lễ phát động: tạo không gian để nhân dân trải nghiệm, thực hành và sáng tạo văn hóa; đồng thời tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng đang gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.

Cùng với hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội đặt mục tiêu tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; quảng bá hình ảnh Thủ đô và các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, các ngành công nghiệp văn hóa.