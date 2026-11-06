Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa nhà tập thể cũ ở Trương Định

Dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định tại Hà Nội dự kiến có quy mô 30 tầng nổi, 3 tầng hầm, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029

Theo danh mục do Sở Xây dựng Hà Nội công bố ngày 4/11, khu tập thể Trương Định gồm 10 dãy nhà mang ký hiệu A, B, C, D, E và H1, H2, H3, H4, H5 cùng khu vực phụ cận. Khu vực thuộc Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, nằm trên địa bàn phường Tương Mai.

Theo thống kê hiện trạng, 10 tòa nhà đều cao 2 tầng, với tổng cộng khoảng 257 căn hộ. Xen kẽ trong khu vực còn có các công trình nhà ở liền kề và khu dân cư hiện hữu, chủ yếu cao từ 2-5 tầng.

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 14.648m². Trong đó, diện tích dành cho cải tạo, xây dựng lại khu tập thể chiếm khoảng 13.756m²; phần còn lại khoảng 891m² được bố trí để mở các tuyến đường kết nối với đường ven sông Sét và phố Trương Định.

Đáng chú ý, phương án quy hoạch kiến trúc sơ bộ định hướng xây dựng công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tổng diện tích sàn phần nổi dự kiến khoảng 121.007m², mật độ xây dựng khoảng 26,24%.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Tổng mức đầu tư hiện mới là số liệu sơ bộ, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khu tập thể Trương Định thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở. Các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô và tổng mức đầu tư sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật trong những bước tiếp theo.