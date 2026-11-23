Đưa công nghệ vào chống ùn tắc

Ùn tắc giao thông kéo dài tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm không chỉ gây lãng phí thời gian, nhiên liệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Trong bối cảnh áp lực giao thông ngày càng lớn, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giám sát và điều hành được kỳ vọng mở ra phương thức quản lý mới, chuyển từ xử lý tình huống sang tăng cường khả năng nhận diện, dự báo và chủ động tổ chức giao thông.

Hệ thống camera AI được nghiên cứu, thiết kế và phát triển tại Việt Nam, tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh thông minh trực tiếp trên thiết bị.

Một trong những điểm đáng chú ý của giải pháp này là khả năng đo đếm lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, tự động phân loại ô tô, xe máy, xe tải, xe buýt. Từ dữ liệu hình ảnh thu thập được, hệ thống có thể hỗ trợ nhận diện tình hình giao thông tại các tuyến đường, nút giao, qua đó cung cấp thêm căn cứ để lực lượng chức năng đánh giá mật độ phương tiện, phát hiện những khu vực có nguy cơ ùn tắc và lựa chọn phương án điều tiết phù hợp.

Đặc biệt, camera AI có khả năng phát hiện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng, đỗ xe trái phép. Việc giám sát liên tục tại các vị trí trọng điểm sẽ hỗ trợ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông, hạn chế những hành vi gây cản trở dòng phương tiện.

Đây cũng là hướng tiếp cận đáng chú ý trong giải quyết bài toán ùn tắc của Hà Nội như ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực giám sát trên diện rộng, khai thác dữ liệu giao thông phục vụ công tác quản lý, thay vì chỉ tập trung xử lý tại từng điểm nóng khi ùn tắc đã xảy ra. Khi được kết nối với công tác điều hành và tổ chức giao thông, dữ liệu từ hệ thống camera có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong việc phân tích nguyên nhân, đánh giá diễn biến và xây dựng phương án xử lý tại các nút giao thường xuyên quá tải.

Theo đó, hệ thống hơn 6.200 camera AI được kỳ vọng góp phần giải quyết 5 điểm nghẽn lớn của Hà Nội, gồm ùn tắc giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông, ANTT khu vực công cộng, công tác quản lý đô thị và nâng cao hiệu suất thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ.

Sẽ có hơn 6200 camera AI được lắp thêm trong 3 tháng tới

Công an TP Hà Nội vừa ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống camera giám sát giao thông thuộc Dự án "Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác bảo đảm ANTT và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố" với Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp GEIC, đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Công nghệ công nghiệp toàn cầu (GTINX).

Hơn 6.200 camera AI, được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao thông phức tạp, tuyến phố văn minh và khu vực an ninh trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Theo thông tin từ đơn vị cung cấp, dự án có quy mô hơn 6200 camera AI, được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, nút giao thông phức tạp, tuyến phố văn minh và khu vực an ninh trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Quá trình bàn giao, lắp đặt dự kiến triển khai từ tháng 11/2026, hoàn thành vào tháng 1/2027; toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thành lắp đặt trong năm 2027.

Điểm đáng chú ý là hệ thống camera AI được nghiên cứu, thiết kế và phát triển tại Việt Nam, tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh thông minh trực tiếp trên thiết bị. Sản phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật giao thông QCVN 05:2024/BCA và được Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát giao thông.

Việc đưa hệ thống vào vận hành được kỳ vọng không chỉ hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT mà còn mang lại những chuyển biến thiết thực đối với đời sống người dân. Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, các phương án tổ chức giao thông có thể được xây dựng sát thực tế hơn, góp phần giảm áp lực tại những nút giao thường xuyên quá tải, hạn chế vi phạm và nâng cao an toàn khi tham gia giao thông.

Cùng với việc triển khai tại Hà Nội, GEIC cũng đang tiến hành ký kết hợp tác, thỏa thuận triển khai giải pháp camera AI giao thông và ANTT với một số địa phương như Lâm Đồng, Cà Mau, Vĩnh Long, Quảng Trị, Cần Thơ, Nghệ An, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên và Tây Ninh.