Thông tin trên được nêu tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 26/11. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trình bày Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy. Ảnh: HNP

Trình bày dự thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cho biết công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và phát sinh mới nhằm chấn chỉnh hạn chế, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Việc phân công công việc bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm".

Cụ thể, trong quý I/2027, Thành ủy sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra tại 45 tổ chức Đảng. Trọng tâm là công tác rà soát, lập và đồng bộ quy hoạch theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; kiểm tra tiến độ, chất lượng và tháo gỡ khó khăn tại các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách. Các đoàn kiểm tra cũng sẽ đánh giá việc thực hiện Kết luận số 114 của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý kho bãi, nhà xưởng, công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Sang quý II/2027, 15 đoàn tiếp theo sẽ giám sát tại 45 tổ chức Đảng về việc vận hành mô hình tăng trưởng mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô. Nội dung giám sát còn bao gồm việc thực hiện 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục - đào tạo và phát triển văn hóa.

Về chương trình công tác năm 2027, Thành ủy dự kiến bổ sung 3 nội dung mới gồm: Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2028; đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Thời gian báo cáo Đề án cải tạo sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét cũng được điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế.

Góp ý tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa đề nghị gắn kiểm tra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng theo Kết luận 114 với công tác tiếp công dân và xử lý các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người. Đại diện Mặt trận Tổ quốc cũng kiến nghị tham gia phối hợp cùng các đoàn giám sát chuyên đề trong quý II/2027 để tăng tính phản biện xã hội.

Từ góc độ địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền đề xuất Thành phố sớm phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2.000 để đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Khu Cháy (quy mô hơn 663 ha) lên nửa đầu năm 2027. Địa phương cũng kiến nghị sớm triển khai Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình và mở rộng 5 tuyến đường có mặt cắt 40 m trên địa bàn.