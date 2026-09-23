Hà Nội sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ
Chiều 23/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Jennifer Wicks. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-se-lam-sau-sac-hon-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-hoa-ky-419029.htm