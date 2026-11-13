Hà Nội sẽ là 'khách hàng đầu tiên' của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Sáng 13-11, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng.

Đánh giá hiệu quả chính sách qua sản phẩm thực tế

Phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu và cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, song khâu thực thi vẫn còn vướng mắc. Thành phố đã công bố 30 bài toán lớn thuộc 9 lĩnh vực, trong khi 75% doanh nghiệp chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu và cử tri quan tâm. Ảnh: Văn Tuyến

Để tháo gỡ vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu thành lập tổ điều phối chuyên trách, làm đầu mối kết nối cơ quan Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương. Thành phố cần hệ thống hóa các chính sách trong một tài liệu hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp biết mình có thể được hỗ trợ gì, liên hệ cơ quan nào và thực hiện thủ tục ra sao.

“Chúng ta phải đánh giá trong khoảng 6 đến 12 tháng xem có ra sản phẩm không. Qua đánh giá kết quả thực hiện, các cơ quan cần mạnh dạn trình HĐND thành phố xem xét dừng hoặc điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp với thực tiễn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tạo điều kiện phát triển các ngành kinh tế mới như trò chơi điện tử, xe tự hành và công nghệ bán dẫn.

“Nhà nước sẽ là khách hàng đầu tiên”, đồng chí Trương Việt Dũng nói về việc đưa sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Hà Nội vào sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu thương mại hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các xã, phường chủ động nắm bắt nhu cầu và kết nối nguồn lực tại chỗ. Đồng chí đánh giá cao việc xã Bát Tràng phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu nguyên liệu, chế tạo men và cải tiến lò nung để tiết kiệm năng lượng, giảm tác động đến môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Kiện toàn nhân lực chuyển đổi số ở cơ sở

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội có 353 người thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ở cấp xã, gồm 245 người chuyên trách và 108 người kiêm nhiệm. Đồng chí Trương Việt Dũng phê bình 8 xã, phường chưa bố trí nhân sự chuyên trách, đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trực tiếp với các địa phương này trong tháng 11 để kiện toàn nhân lực.

Về phát triển kinh tế số, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các ngành sản xuất, vận tải, kho bãi và xây dựng. Năm 2027, thành phố sẽ ưu tiên bố trí ngân sách cho các nhiệm vụ trực tiếp phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Năm 2026, Hà Nội bố trí 9.090 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, trong đó có 5.560 tỷ đồng vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu gắn tiến độ giải ngân với hiệu quả thực hiện từng nhiệm vụ, đồng thời dừng những nội dung gây lãng phí, hiệu quả thấp, trong đó có việc số hóa tài liệu lưu trữ đại trà.

Khi phân bổ ngân sách năm 2027, thành phố sẽ căn cứ tiến độ giải ngân và kết quả thực hiện nhiệm vụ để xem xét việc giao vốn, cắt giảm dự toán đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu các sở, ngành trả lời kiến nghị của cử tri bằng văn bản trước ngày 20-11, nêu rõ nội dung có thể giải quyết, thời hạn hoàn thành và lý do đối với những nội dung chưa thể thực hiện.