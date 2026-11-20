Hà Nội sẽ kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước của doanh nghiệp vận tải trước biến động giá nhiên liệu giảm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tiếp tục rà soát, điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động chi phí đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu giảm trong thời gian qua.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát cơ cấu chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu, để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp, bảo đảm mức giảm tương ứng với mức giảm chi phí nhiên liệu tại thời điểm hiện tại.

“Các đơn vị cần điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng, qua đó tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả kinh doanh,” lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, xử lý hành vi tăng giá không đúng quy định, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tăng giá cước bất hợp lý khi giá nhiên liệu tăng nhưng chậm điều chỉnh giảm giá khi chi phí nhiên liệu đã đi xuống, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng việc điều chỉnh giá cước phải bảo đảm phù hợp với biến động chi phí thực tế, góp phần bảo vệ quyền lợi hành khách và kiểm soát mặt bằng giá trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về việc thành lập đoàn công tác làm việc tại một số địa phương nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Theo đó, trong tháng 11 và 12/2026, đoàn sẽ làm việc tại sở xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai tăng giá cước cao trên địa bàn các địa phương; đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, bao gồm cả tình hình nguồn cung nhiên liệu tại địa phương.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kê khai, niêm yết giá; rà soát, đối chiếu nội dung kê khai giá cước, nguyên nhân điều chỉnh giá và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, qua một số kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây, giá nhiên liệu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm. Đây là cơ sở để góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân. Do đó, công tác quản lý, điều hành giá cước vận tải cần tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm, triển khai đồng bộ và quyết liệt.

Phía Bộ Xây dựng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm./.