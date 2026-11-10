Kế hoạch số 436/KH-UBND vừa được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành, nhằm siết chặt công tác quản lý, sử dụng điện và an toàn phòng chống cháy, nổ.

Hà Nội sẽ kiểm tra an toàn điện, PCCC toàn bộ nhà và công trình. Ảnh: Hà Đương

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu thực hiện kiểm tra an toàn đối với 100% nhà, công trình sử dụng điện. Trong đó, từ nay đến hết năm 2026, các lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm nhóm cơ sở xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng hoặc đang bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định PCCC.

Từ quý I/2027, các địa phương sẽ rà soát, căn cứ nguồn lực thực tế để phân chia thành các đợt, tập trung kiểm tra trước những nhóm cơ sở có nguy cơ cao. Mục tiêu đề ra là đến hết năm 2028 cơ bản hoàn tất việc kiểm tra toàn bộ cơ sở, công trình sử dụng điện trên địa bàn.

Dựa trên số liệu các vụ cháy do sự cố hệ thống điện và tham vấn từ công an cùng ngành điện lực, UBND cấp xã sẽ phân loại thành 3 nhóm chuyên đề: nhóm 1 gồm nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhóm 2 gồm nhà ở riêng lẻ và nhà trọ; nhóm 3 gồm các loại hình còn lại.

Nhằm tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi phải tiếp nhiều đoàn, kế hoạch được thực hiện thống nhất, lồng ghép với đợt kiểm tra PCCC định kỳ của Công an Thành phố và UBND cấp xã, bảo đảm nguyên tắc "một đầu mối, xuyên suốt".

UBND các xã, phường đóng vai trò chủ trì, phối hợp cùng đơn vị điện lực và công an cơ sở để lập danh sách, triển khai kế hoạch. Các đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm bố trí đủ kiểm tra viên và nhân sự có chuyên môn tham gia. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm gửi thông báo trước ít nhất 5 ngày để cơ sở chủ động chuẩn bị, sau đó tiến hành kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.

Quy trình thực hiện gồm hai bước: thẩm tra hồ sơ liên quan đến quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện và PCCC; sau đó kiểm tra trực tiếp hiện trạng thiết bị, dây dẫn và các điều kiện an toàn tại cơ sở. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản, nêu rõ kết luận an toàn hay không an toàn, chỉ ra các tồn tại cùng thời hạn khắc phục và yêu cầu có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia.

Nội dung kiểm tra an toàn điện tập trung vào việc sử dụng điện đúng mục đích theo hợp đồng, thông số kỹ thuật hệ thống, thiết bị đóng cắt bảo vệ, hệ thống tiếp địa và chống sét. Lực lượng chức năng sẽ rà soát kỹ các khu vực ẩm ướt, nơi có hóa chất hoặc vật liệu dễ cháy, đặc biệt xử lý tình trạng câu mắc điện tạm thời, đấu nối không đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Về PCCC, đoàn công tác sẽ đánh giá nguy cơ quá tải, phát nhiệt, chập điện, tình trạng tủ điện, ổ cắm và khoảng cách an toàn giữa thiết bị sinh nhiệt với vật liệu dễ cháy. Đối với các loại hình tập trung đông người như nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh, nhà trọ hay chung cư nhiều căn hộ, trọng tâm kiểm tra là thiết bị bảo vệ mạch điện, khu vực để xe và vị trí sạc xe điện.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm hoặc các nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn, gây cháy nổ, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Việc tạm ngừng hoặc cắt giảm cung cấp điện chỉ được thực hiện khi đủ căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và trình tự của pháp luật về điện lực. UBND cấp xã chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức tái kiểm tra các cơ sở chưa khắc phục sai phạm hoặc còn tồn tại nguy cơ cao.