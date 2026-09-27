Hà Nội sẽ kết hợp dữ liệu camera và GPS xử lý ùn tắc giao thông

Theo kế hoạch, cùng với việc nghiên cứu báo cáo và khảo sát trực tiếp tại hiện trường, đoàn khảo sát sẽ khai thác tối đa dữ liệu kỹ thuật số từ hệ thống camera giám sát giao thông và dữ liệu GPS hành trình của phương tiện (đặc biệt là hệ thống xe buýt).

Nguồn dữ liệu này cho phép các cơ quan chức năng theo dõi và phân tích chi tiết các chỉ số vận hành thực tế, bao gồm: lưu lượng, tốc độ di chuyển, thời gian hành trình, thời điểm cũng như mức độ ùn tắc tại từng nút giao và tuyến đường trọng điểm.

Hà Nội sẽ khảo sát toàn diện các điểm ùn tắc qua camera

Việc tích hợp dữ liệu camera và GPS giúp đoàn khảo sát bóc tách chính xác nguyên nhân gây ùn tắc tại từng vị trí, phân định rõ do bất cập về hạ tầng, phương án tổ chức giao thông, ảnh hưởng từ các rào chắn công trình thi công hay do áp lực gia tăng của lưu lượng phương tiện.

Đối với những điểm nghẽn đã triển khai giải pháp khắc phục (như phân luồng, phân làn, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu hoặc hệ thống biển báo), dữ liệu công nghệ cung cấp căn cứ để so sánh chi tiết tình hình trước và sau khi xử lý.

Các thông số so sánh tập trung vào khả năng thông hành của nút giao/tuyến đường, thời gian, chiều dài ùn tắc, nguy cơ tái ùn tắc hoặc tình trạng dịch chuyển điểm ùn tắc sang các khu vực lân cận.

Được biết, đợt khảo sát quy mô này diễn ra trong 2 tháng (10,11/2026). Đoàn khảo sát do Ban đô thị chủ trì, phối hợp với Ban pháp chế HĐND TP, Sở Xây dựng, Công an TP, UBND các xã, phường cùng chủ đầu tư các công trình trọng điểm.

Nhằm bảo đảm tính khách quan, kế hoạch cũng tích hợp việc tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và tổng hợp phản ánh từ các cơ quan báo chí, cử tri trên địa bàn. Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sẽ được đệ trình lên thường trực HĐND TP để làm cơ sở chỉ đạo các giải pháp khắc phục triệt để.