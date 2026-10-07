Hà Nội sẽ hợp nhất, sáp nhập các hợp tác xã tại 20 xã

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2027.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu thành lập mới từ 150 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trở lên.

Cùng đó, xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, củng cố phát triển hợp tác xã theo hướng hợp nhất, sáp nhập tại 20 xã sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính.

Củng cố hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển mở rộng.

Hoàn thiện và nhân rộng từ 06 mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trở lên; có 50 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 3.800 triệu đồng/năm.