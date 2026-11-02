Hà Nội sẽ hỗ trợ 100 nghiên cứu sinh, giải các bài toán lớn của thành phố

Theo Thông báo số 9838/TB-SKHCN ngày 31/10/2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ nghiên cứu sinh năm 2026, với số lượng dự kiến khoảng 100 người. Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ là 17 giờ ngày 20/11/2026.

Chính sách được triển khai theo Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Quyết định số 145/2026/QĐ-UBND ngày 17/10/2026 của UBND Thành phố.

Theo thông báo, đối tượng được xem xét hỗ trợ là công dân Việt Nam đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ hoặc tương đương, tập trung toàn thời gian tại các cơ sở đào tạo trong nước. Chuyên ngành đào tạo và nội dung nghiên cứu của luận án phải phục vụ giải quyết các bài toán lớn của Hà Nội.

Nghiên cứu sinh được xét hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý theo quy định pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.

Đồng thời, nghiên cứu sinh phải được cơ sở đào tạo công nhận kể từ ngày Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND có hiệu lực, tức từ ngày 1/7/2026 trở đi.

Một điều kiện quan trọng khác là chuyên ngành đào tạo và nội dung nghiên cứu luận án phải phục vụ giải quyết bài toán lớn của Thành phố, trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng tư vấn, chuyên gia tư vấn hoặc tổ chức tư vấn độc lập.

Thông báo cho biết năm 2026, Hà Nội dự kiến hỗ trợ khoảng 100 nghiên cứu sinh thuộc diện đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Mỗi nghiên cứu sinh chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, ở mức cao nhất quy định trong cùng một thời điểm và không được trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi nghiên cứu sinh nộp một bộ hồ sơ trong một đợt xét chọn, gồm: đơn đề nghị hỗ trợ nghiên cứu sinh theo Mẫu số 01; thuyết minh nội dung nghiên cứu phục vụ giải quyết bài toán lớn của Thành phố theo Mẫu số 02; bản sao bộ hồ sơ xét tuyển, công nhận nghiên cứu sinh có xác nhận của cơ sở đào tạo và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Các tài liệu phải là bản chính, bản sao có chứng thực hoặc bản sao y theo quy định. Đối với văn bản bằng tiếng nước ngoài, người nộp hồ sơ phải gửi kèm bản dịch tiếng Việt và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch.

Về phương thức nộp, nghiên cứu sinh có thể gửi hồ sơ trực tuyến thông qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ https://conghotro.hanoi.gov.vn, lựa chọn lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, mục xét, phê duyệt hỗ trợ nghiên cứu sinh.

Riêng hồ sơ có chứa bí mật nhà nước không được nộp trực tuyến, mà phải gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, địa chỉ số 185 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Thời điểm nộp được tính theo thời điểm Sở nhận được hồ sơ.