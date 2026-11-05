Hà Nội sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho 65.000 lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2027

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Các hoạt động bao gồm:

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” cấp Thành phố: tổ chức trực tiếp tại 04 địa điểm;

Triển khai Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức;

Trợ cấp khó khăn; tổ chức các đoàn lãnh đạo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thành phố trực tiếp thăm, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, công nhân lao động;

Tổ chức “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027”, hỗ trợ tiền vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết;

Tổ chức đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết theo Chương trình “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027” của Tổng Liên đoàn.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, đối với hoạt động trợ cấp cho đoàn viên, người lao động, thành phố dự định hỗ trợ cho khoảng 65.000 người, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người. Là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Đoàn viên, người lao động bị giảm việc làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút;

Đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết;

Đoàn viên, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết;

Đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; công chức, viên chức và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.