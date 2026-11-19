Sáng 19/11, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố đối thoại với thanh niên năm 2026, chủ đề "Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội".

Hội nghị do Chủ tịch UBND TP. Vũ Đại Thắng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và 200 thanh niên tiêu biểu. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố, kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường.

Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố đối thoại với thanh niên năm 2026, chủ đề "Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội".

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đại Thắng cho biết, những kiến nghị của thanh niên tại chương trình đối thoại năm trước đã được các cơ quan thành phố tiếp thu, triển khai. Một số vấn đề được giải quyết, những nội dung khác tiếp tục được nghiên cứu.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với việc triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, trong đó thanh niên cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán lớn của thành phố.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đặt vấn đề về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ, mở rộng thi tuyển cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thanh niên cũng đề xuất xây dựng ngân hàng dữ liệu các bài toán thực tiễn để nhóm nghiên cứu trẻ tham gia giải quyết, tạo môi trường thử nghiệm cho những dự án khoa học có tính rủi ro cao.

Chủ tịch UBND TP. Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu cho biết, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 92/2026/NQ-HĐND, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 92/KH-UBND nhằm triển khai các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Thành phố sẽ công khai nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, bố trí công việc phù hợp năng lực và mạnh dạn giao nhiệm vụ khó cho cán bộ trẻ. Kết quả, sản phẩm công việc là thước đo đánh giá năng lực. Hà Nội đồng thời chú trọng phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ, tiếp tục rà soát việc áp dụng thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thành phố đang đổi mới theo hướng đặt hàng nhiệm vụ từ các bài toán thực tiễn, đồng thời triển khai thử nghiệm có kiểm soát với cơ chế chấp nhận rủi ro.

Trong lĩnh vực giáo dục AI, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến phối hợp Thành Đoàn Hà Nội huy động giảng viên trẻ, sinh viên giỏi hỗ trợ giảng dạy trí tuệ nhân tạo từ học kỳ II, năm học 2026 - 2027, ưu tiên các địa bàn khó khăn.

Người trẻ lo nhà ở, việc làm và chi phí sinh hoạt

Bên cạnh cơ hội phát triển nghề nghiệp, nhiều đại biểu quan tâm đến những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đời sống người trẻ như nhà ở, việc làm, chi phí sinh hoạt và điều kiện ổn định cuộc sống.

Thanh niên đề xuất thành phố có chính sách hỗ trợ người dân ổn định nơi ở, việc làm, học tập khi giải phóng mặt bằng, tái định cư; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, các đại biểu đặt câu hỏi về giải pháp duy trì mức sinh thay thế, tháo gỡ rào cản nhà ở và chi phí sinh hoạt.

Các đại biểu đặt câu hỏi tại chương trình.

Theo Sở Y tế Hà Nội, mức sinh của thành phố năm 2025 đạt 1,87 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế 2,1. Thành phố đang triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con, nghỉ thai sản 7 tháng đối với lao động nữ sinh con thứ hai và nghỉ 10 ngày làm việc đối với lao động nam khi vợ sinh con.

Các chính sách khác gồm hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh; phát triển nhà ở xã hội, ưu tiên người trẻ và người có từ hai con, đồng thời mở rộng hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo.

Một đề xuất đáng chú ý khác là xây dựng "Mạng lưới không gian dành cho thanh niên" gắn với di sản Thăng Long - Hà Nội. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố sẽ rà soát nguồn lực, nghiên cứu kết nối các thiết chế văn hóa, di tích, bảo tàng để tạo không gian cho người trẻ sáng tạo, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Đưa sản phẩm làng nghề lên môi trường số

Ở nhóm nội dung về hội nhập quốc tế và phát huy giá trị văn hóa, thanh niên kiến nghị thành phố hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp trẻ trong lĩnh vực AI, công nghệ số; hỗ trợ bảo hộ thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường cho sản phẩm gốm sứ Bát Tràng.

Các đại biểu đặt câu hỏi tại chương trình.

Đại diện Sở Công Thương cho biết, Chương trình khuyến công giai đoạn 2026 - 2030 sẽ hỗ trợ các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, tham gia hội chợ trong nước, quốc tế, đào tạo và truyền nghề.

Thành phố cũng tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Giftshow), triển khai chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và kênh TikTok "OCOP Hà Nội" để quảng bá sản phẩm địa phương.

Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố đối thoại với thanh niên năm 2026, chủ đề "Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội".

Với lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp Thành Đoàn, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, lựa chọn, thử nghiệm ý tưởng của thanh niên; khuyến khích người trẻ xây dựng nội dung số, kể chuyện di sản và quảng bá điểm đến.

Kết thúc đối thoại, lãnh đạo thành phố yêu cầu các ý kiến, kiến nghị không dừng ở việc trao đổi, giải đáp tại hội trường mà cần được tiếp thu, cụ thể hóa thành nhiệm vụ và giải pháp triển khai. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp và đóng góp vào quá trình xây dựng Thủ đô.