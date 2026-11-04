Hà Nội sẽ dùng chỉ số PII để đổi mới sáng tạo trong 3–5 năm tới

Một cơ sở sản xuất tại làng nghề có thể đầu tư máy móc để giải quyết nhu cầu trước mắt. Nhưng nếu thiết bị được mua sắm rời rạc, khó nâng cấp, khoản đầu tư hôm nay có thể trở thành rào cản cho lần đổi mới tiếp theo. Nguy cơ “khóa công nghệ” đặt ra yêu cầu phải có lộ trình đầu tư phù hợp, thay vì xử lý từng vướng mắc riêng lẻ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh làm việc với Sở KH&CN Hà Nội (Ảnh: mst.gov.vn).

Đây là một trong những vấn đề được trao đổi tại buổi làm việc chiều 3/11/2026 giữa Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh với lãnh đạo Sở KH&CN Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ. Nội dung tập trung vào việc sử dụng kết quả PII, xây dựng bản đồ công nghệ, kết nối doanh nghiệp với giải pháp và tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn tài trợ.

Từ kết quả PII đến lộ trình công nghệ

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Cù Ngọc Trang đề xuất Bộ phối hợp tổ chức hội thảo toàn quốc về cải thiện PII trong năm 2026. Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, điều quan trọng không chỉ là có kết quả đánh giá mà phải chuyển kết quả đó thành hành động cụ thể.

Thứ trưởng đề nghị Hà Nội phối hợp với chuyên gia, nhà phân tích chiến lược kinh tế xác định rõ thế mạnh, hạn chế của thành phố. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch hành động trong 3–5 năm, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn thực chất như nguồn nhân lực hoặc liên kết vùng. Kết quả PII cần được đưa vào quá trình hoạch định chính sách, thay vì chỉ dừng ở việc đánh giá, xếp hạng.

Cùng với đó, Hà Nội đề nghị Bộ hướng dẫn lựa chọn lĩnh vực trọng điểm để xây dựng bản đồ công nghệ. Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, công cụ này giúp địa phương nhận diện trình độ công nghệ của từng ngành và xác định hướng đổi mới phù hợp. Nếu thiếu căn cứ, nguồn lực hỗ trợ có thể bị phân tán; doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất làng nghề dễ tiếp tục đầu tư máy móc chắp vá, khó nâng cấp.

Các đại biểu đề xuất Hà Nội lựa chọn một số lĩnh vực triển khai trước, như du lịch, trí tuệ nhân tạo hoặc làng nghề truyền thống. Gốm Bát Tràng và gỗ Đồng Kỵ được nêu làm ví dụ trong trao đổi về xây dựng bản đồ công nghệ cho làng nghề.

Kết nối công nghệ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Khi đã xác định được nhu cầu đổi mới, doanh nghiệp vẫn cần tìm đơn vị cung cấp giải pháp, thử nghiệm công nghệ và tính toán khả năng đầu tư. Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng Trung tâm Đổi mới sáng tạo cần phát huy vai trò kết nối bên có công nghệ với bên có nhu cầu ứng dụng.

Doanh nghiệp có thể được hỗ trợ định giá, môi giới, thử nghiệm công nghệ, tư vấn mô hình kinh doanh và tiếp cận vốn vay. Hà Nội cũng có thể phát triển các đầu mối đổi mới sáng tạo theo thế mạnh từng lĩnh vực, chẳng hạn làng nghề hoặc văn hóa, di sản.

Đối với sàn giao dịch công nghệ, các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng hoạt động hiện nay còn tập trung vào mua bán máy móc, thiết bị; giao dịch quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ lõi còn hạn chế. Một hướng được đề xuất là để doanh nghiệp đưa bài toán kỹ thuật lên sàn, từ đó kết nối với chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước có khả năng cung cấp giải pháp.

Hà Nội đề nghị mở rộng liên kết vùng trong hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch công nghệ và quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tăng khả năng tìm kiếm đối tác và nguồn cung công nghệ.

Một vướng mắc khác là việc đo lường chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp. Theo Sở KH&CN Hà Nội, phương pháp lấy mẫu thống kê hiện nay chưa thu thập đầy đủ thông tin từ khu vực này. Thành phố đề nghị thống nhất phương pháp đo lường chi cho R&D, phản ánh đầy đủ các cấu phần đổi mới sáng tạo để đánh giá đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Về kinh phí, Hà Nội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan đến định mức chi tài trợ cho nhiệm vụ KH&CN theo Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Minh và các đơn vị quản lý quỹ cũng trao đổi về thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp. Phương án được thảo luận là Nhà nước cam kết trước về phần kinh phí hỗ trợ, nhưng chỉ cấp kinh phí sau khi doanh nghiệp đổi mới công nghệ thành công, có sản phẩm và hồ sơ, hóa đơn, chứng từ rõ ràng.

Đánh giá cao các kiến nghị của Hà Nội, Thứ trưởng đề nghị Sở KH&CN tăng cường cán bộ làm việc cùng Bộ để rà soát, phân định và đánh giá lại các nhiệm vụ KH&CN, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo của thành phố.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo triển khai Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, tập trung vào cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Trong hai tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng đề nghị Hà Nội phối hợp với Bộ KH&CN thí điểm bảo lãnh sở hữu trí tuệ và xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông phục vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Sở KH&CN Hà Nội làm đầu mối tổng hợp dữ liệu từ các ngành của thành phố. Đối với các dự án đầu tư, hai bên cũng được đề nghị phối hợp hướng dẫn việc thẩm định và quản lý công nghệ.

Những nội dung trao đổi tại buổi làm việc cho thấy yêu cầu đặt ra với Hà Nội là chuyển kết quả đánh giá đổi mới sáng tạo thành kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, chuyên gia và nguồn lực hỗ trợ.