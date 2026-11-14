Hà Nội sẽ định hình 'Ngày Văn hóa Việt Nam' thành sự kiện thương hiệu của Thủ đô

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố, hướng tới xây dựng sự kiện trở thành thương hiệu văn hóa của Thủ đô.

Xã Yên Lãng vừa tổ chức trang trí cảnh quan tại nhiều địa điểm, hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Hồng Giang.

Theo kế hoạch, sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” được tổ chức định kỳ hằng năm vào dịp ngày 24/11. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 định hình sự kiện trở thành một trong những hoạt động văn hóa mang thương hiệu riêng của Thủ đô, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động văn hóa trong tháng 11.

Các hoạt động hưởng ứng được duy trì hằng năm tại các xã, phường, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, phù hợp đặc trưng văn hóa địa phương. Thành phố chú trọng mở rộng cơ hội tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa, nhất là đối với thanh thiếu nhi, người dân vùng ngoại thành, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn còn khó khăn.

Năm 2026, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Cùng với sự kiện cấp thành phố, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được triển khai tại 126 xã, phường và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong đó có Tuần lễ hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân”.

Để lan tỏa các giá trị văn hóa, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, video ngắn và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Nội dung tập trung giới thiệu giá trị văn hóa Việt Nam, bản sắc Thăng Long - Hà Nội, truyền thống lịch sử, di sản, văn hóa các dân tộc, hệ giá trị và chuẩn mực con người Hà Nội; phát huy tinh thần “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hoạt động trải nghiệm, giao lưu với nghệ nhân, văn nghệ sĩ; kết nối trường học với bảo tàng, thư viện, di tích, làng nghề. Học sinh được khuyến khích sáng tác, thiết kế sản phẩm truyền thông số giới thiệu văn hóa Hà Nội, kết hợp giáo dục ứng xử văn minh và kỹ năng tiếp nhận thông tin trên môi trường số.

Ngành văn hóa tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm văn hóa và di tích. Thành phố nghiên cứu việc miễn, giảm phí tham quan tại các bảo tàng, di tích, thiết chế văn hóa trong Ngày Văn hóa Việt Nam và tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc theo quy định.

Đáng chú ý, Hà Nội khuyến khích ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động văn hóa thông qua số hóa tư liệu, phát triển hình thức trưng bày, tương tác và trải nghiệm trên nền tảng số; kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp để giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng và sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Thủ đô.