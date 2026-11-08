Hà Nội sẽ di dời, phá dỡ 136 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng

Theo kết quả rà soát căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án chung cư CT6-Bemes phường Kiến Hưng, với khối nhà chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã xây dựng 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C với quy mô 1 tầng hầm liên thông, 32 tầng nổi và tum thang (chung nhau khối đế 3 tầng).

Theo báo cáo, tầng 1 sử dụng làm sảnh, hành lang và kinh doanh dịch vụ (1 siêu thị, 56 ki-ốt), từ tầng 2 đến tầng 32 phân chia thành 1.584 căn hộ.

Khối nhà thấp tầng thực tế xây dựng 38 căn nhà quy mô 5 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 2.473m2.

Dự kiến 126 căn hộ khối đế tầng 2-3 của 3 tòa chung cư CT6A, CT6B, CT6C Kiến Hưng và 10 căn nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời, phá dỡ. Ảnh: ZNews

Qua rà soát ban đầu của phường Kiến Hưng, có 126 căn hộ khối đế tầng 2 và 3 của 3 tòa chung cư thuộc diện di dời các hộ dân để tháo dỡ, hoàn trả công năng theo quy hoạch.

Trong số này, tòa CT6A tại tầng 2 có 42 căn hộ, tầng 3 có 18 căn hộ; tòa CT6B tại tầng 2 có 27 căn hộ, tầng 3 có 10 căn hộ; tòa CT6C tại tầng 2 có 18 căn hộ, tầng 3 có 11 căn hộ.

Cùng với đó, có 10 căn nhà thấp tầng dự kiến cũng phải di dời, phá dỡ hoàn trả mặt bằng để đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Trong số đó, 6 căn có phần lớn diện tích xây dựng nằm vào vị trí quy hoạch trường mầm non; 4 căn có phần lớn diện tích xây dựng nằm vào vị trí đất quy hoạch đường giao thông nội bộ.

Ông Đào Quang Vinh Hiển, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Kiến Hưng, cho biết phòng đã phối hợp với Công an phường Kiến Hưng rà soát địa chỉ, số căn hộ và chủ sử dụng. Đến nay, cơ bản đã xác định được các thông tin liên quan.

Phường Kiến Hưng xác định việc xử lý những tồn tại tại dự án CT6 là nhiệm vụ phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các sở, ngành thành phố và chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo phường Kiến Hưng, việc xử lý những tồn tại, vi phạm tại dự án phải tuân thủ các nguyên tắc mà Thành phố Hà Nội đề ra là phù hợp với quy hoạch, bảo đảm khả năng dung nạp của hệ thống hạ tầng đối với cư dân, bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và an sinh cho người dân.

Trước đó, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 96, có hiệu lực từ ngày 7/11. Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị đối với 12 dự án có liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án gồm: Bemes/CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng); Đại Thanh (xã Đại Thanh); CT5 Tân Triều (phường Hà Đông); Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 ô đất CT2, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); VP3 Linh Đàm; VP5 Linh Đàm; VP6 bán đảo Linh Đàm; HH1; HH2; HH3; HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).

Như vậy, đến thời điểm này, khi nghị quyết có hiệu lực thi hành, tất cả các dự án sai phạm đều có một lộ trình chung, có thời hạn xử lý và cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể.

Được biết, ngay sau khi nghị quyết của HĐND TP Hà Nội được ban hành, các xã phường liên quan đã tiến hành rà soát hiện trạng.

UBND phường Định Công (Hà Nội) cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của UBND thành phố về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn phường.

Theo rà soát ban đầu của phường Định Công, có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 tại các tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C Kim Văn - Kim Lũ thuộc diện phải di dời. Việc di dời dự kiến triển khai năm 2027, phá dỡ trong giai đoạn 2027-2028.

Hàng nghìn hộ dân sẽ có sổ hồng Nghị quyết 96 quy định rõ: người mua căn hộ, nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo đó, chủ đầu tư phải: Lập hồ sơ hiện trạng, trình UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận; báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND TP quyết định giao đất/công nhận quyền sử dụng đất/chuyển mục đích; gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để được cấp giấy chứng nhận. Quy định này tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng nghìn hộ dân chưa có sổ hồng, mặc dù đã trả đủ tiền mua nhà từ hàng chục năm trước.