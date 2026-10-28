Hà Nội sẽ đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chung

Tạo cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp cho đối tượng bảo trợ xã hội. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Nội dung được đề cập tại Kế hoạch 418/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Thông báo 159-TB/VPTW về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân Thủ đô. 100% người yếu thế được lập hồ sơ an sinh xã hội số theo vòng đời, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

100% người dân có sổ theo dõi sức khỏe điện tử và được khám sức khỏe định kỳ. 100% đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Với các mục tiêu đề ra, TP. Hà Nội xác định xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng và nâng cao mức hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Tập trung vào việc rà soát, hợp nhất các chương trình, chính sách trợ giúp xã hội trùng lặp; tối ưu hóa nguồn lực ngân sách để đầu tư tập trung và hiệu quả.

Thành phố cũng đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng và mức hỗ trợ đột xuất vượt trội so với chuẩn chung của cả nước, bảo đảm tiệm cận và phù hợp với mức sống tối thiểu thực tế của Thủ đô.

Hiện mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng được Nhà nước quy định là 540.000 đồng, theo quy định tại Nghị định số 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội.

Nghị định của Chính phủ cũng nêu rõ, trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này.

Trong khi đó, Hà Nội đang áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố là 650.000 đồng/tháng, theo Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của Thành phố Hà Nội.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Y tế quản lý; các mức trợ giúp xã hội khác.

Bên cạnh đề xuất nâng mức trợ cấp, Hà Nội cũng dự kiến mở rộng các gói hỗ trợ xã hội đa tầng, phát triển mô hình dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc dựa vào cộng đồng; linh hoạt kết nối giữa trợ giúp xã hội với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, quy trình xét duyệt cũng sẽ được đơn giản hóa, ứng dụng dữ liệu dân cư để quản lý đối tượng và đẩy mạnh 100% chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt nhanh chóng, minh bạch.

Nhiệm vụ rà soát chính sách an sinh, đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội đặc thù của Thủ đô và đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt được giao cho Sở Nội vụ và Sở Y tế chủ trì. Các đơn vị phối hợp gồm Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2028, với sản phẩm đầu ra là Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội.