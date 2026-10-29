Hà Nội sẽ đầu tư tổ hợp thể thao hơn 2.523 tỷ đồng tại Mỹ Đình
HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại Mỹ Đình, phường Từ Liêm, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.523 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án triển khai giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng cao chất lượng huấn luyện thể thao thành tích cao và tổ chức các giải đấu quốc gia, quốc tế...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-se-dau-tu-to-hop-the-thao-hon-2-523-ty-dong-tai-my-dinh-1763369.html