Hà Nội sẽ đầu tư tổ hợp thể thao hơn 2.523 tỷ đồng tại Mỹ Đình

HLV Vincent Kompany đã được xuất viện sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện. Theo Giám đốc thể thao Max Eberl, chiến lược gia người Bỉ đang hồi phục tại nhà, nhưng chưa có thời điểm cụ thể để trở lại dẫn dắt Bayern Munich.