Ngày 19/11, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi đối thoại với thanh niên. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển đòi hỏi tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng giữ gìn bản sắc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố không chỉ dựa vào hạ tầng hay ngân sách mà cần nguồn lực tri thức, tính sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Người đứng đầu chính quyền thành phố đã chỉ đạo ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò của thanh niên Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng thu hút người tài đã khó, giữ chân và tạo điều kiện để họ cống hiến còn khó hơn. Các cơ quan thành phố cần hoàn thiện chính sách minh bạch, dễ tiếp cận và mạnh dạn giao việc khó cho cán bộ trẻ, lấy sản phẩm và hiệu quả thực tế làm thước đo đánh giá.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố đề xuất công khai các bài toán của Hà Nội trong các lĩnh vực nóng như giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số. Cơ quan nhà nước phải xác định rõ vấn đề, dữ liệu có thể chia sẻ, đơn vị tiếp nhận và phương thức đánh giá.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao tiếp thu kiến nghị, hướng dẫn cụ thể về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đồng thời phân định rõ giữa rủi ro được kiểm soát với hành vi vi phạm pháp luật. Đối với hoạt động khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, thành phố cam kết đồng hành thực chất, giảm thiểu chi phí tuân thủ, hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn điện tử và quản lý thuế số ngay từ đầu.

Trước mối quan tâm lớn của thanh niên về việc làm, nhà ở và môi trường sống, ông Vũ Đại Thắng lưu ý nếu người trẻ chật vật tìm việc hay thiếu chỗ ở, sức hút của Thủ đô sẽ suy giảm. Do đó, quá trình chỉnh trang, tái thiết đô thị phải gắn liền với tái định cư toàn diện; bảo đảm trường học, y tế và hạn chế tối đa việc gián đoạn sinh kế, học tập của học sinh, sinh viên và thanh niên khi di dời.

Chính quyền thành phố sẽ công khai các chương trình nhà ở để người có nhu cầu thực tế dễ tiếp cận, đồng thời hoàn thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nuôi dạy con để các gia đình trẻ yên tâm an cư. Thay vì chỉ tập trung xây mới, các đơn vị cần rà soát và khai thác tối đa các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng sẵn có phục vụ nhu cầu sáng tạo, sinh hoạt của giới trẻ.

Bên cạnh các cơ chế kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, Chủ tịch thành phố yêu cầu thanh niên chủ động đưa tri thức hiện đại vào các giá trị truyền thống. Đánh giá cao ý kiến của thanh niên làng nghề Bát Tràng về phát triển thương hiệu, ông Thắng giao Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm xây dựng kế hoạch hỗ trợ làng nghề đổi mới mẫu mã, thiết kế và cách thức quảng bá. Trong hợp tác quốc tế về AI và đô thị thông minh, thành phố yêu cầu chuyển các văn bản ký kết thành sản phẩm cụ thể giữa viện trường và doanh nghiệp.

Để các giải pháp sớm đi vào thực tiễn, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã, phường phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian xử lý dứt điểm các kiến nghị của thanh niên.

Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Nếu có sáng kiến, hãy thử nghiệm; nếu thấy vấn đề thì hãy đề xuất phương án để cùng giải quyết; nếu được giao việc thì hãy làm đến cùng”.