Hà Nội sẽ có công viên trải nghiệm bán hoang dã

Dự án được kỳ vọng hình thành điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên quy mô lớn tại khu vực phía Tây Thủ đô, đồng thời tạo thêm việc làm, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Đây là một trong 14 dự án khởi công mới thuộc nhóm 18 công trình, dự án tiêu biểu được thành phố Hà Nội lựa chọn triển khai nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Dự án Công viên Safari Ba Vì do Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây. Công viên được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn. Dự án có diện tích khoảng 299 ha (gấp 2,4 lần khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai Wildlife Reserve tại Singapore và gần bằng nửa diện tích công viên San Diego Zoo Safari Park tại Hoa Kỳ).

Phối cảnh cổng vào công viên Safari Ba Vì. Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp

Tại Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Công viên Safari Ba Vì cùng các dự án phát triển văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ được triển khai trong dịp này sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, bổ sung các sản phẩm du lịch, dịch vụ và tạo thêm những không gian phát triển mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, quá trình triển khai các dự án cần tuân thủ quy hoạch, chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ môi trường và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Đối với các dự án khởi công mới, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực, tổ chức triển khai ngay sau khởi công; xác định rõ các mốc tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn trong quá trình thi công. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Công viên Safari Ba Vì được tư vấn thiết kế bởi PGAV Destinations (Hoa Kỳ), đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế công viên chủ đề, vườn thú và các điểm đến du lịch. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình công viên trải nghiệm bán hoang dã, kết hợp các chức năng bảo tồn động vật, giáo dục môi trường, tham quan và vui chơi, giải trí.

Điểm nhấn của công viên là khu nuôi thả và chăm sóc động vật, được thiết kế mô phỏng sinh cảnh tự nhiên, tạo môi trường sống phù hợp cho các loài động vật. Tại đây, du khách có thể tham quan, tìm hiểu tập tính của các loài trong môi trường được tổ chức theo hướng gần gũi với tự nhiên.

Bên cạnh đó, dự án bố trí khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục, các không gian trưng bày, triển lãm và hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, du khách. Khu vui chơi, giải trí được định hướng phát triển với nhiều hình thức khám phá, tham quan, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Đáng chú ý, khoảng 81,8% diện tích công viên được dành cho cây xanh và mặt nước, xen kẽ giữa các phân khu chức năng, hình thành hành lang sinh thái và không gian sống phù hợp cho động vật. Đây là một trong những định hướng thiết kế nhằm kết hợp phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và duy trì cảnh quan sinh thái khu vực Ba Vì.

Theo phương án phát triển của nhà đầu tư, khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm. Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung sản phẩm du lịch mới, tăng sức hấp dẫn của khu vực phía Tây Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và thương mại tại địa phương.

Không chỉ hướng tới phát triển du lịch, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm việc làm và cơ hội chuyển dịch sinh kế cho người dân. Theo dự kiến của nhà đầu tư, trong giai đoạn xây dựng, công trình có nhu cầu sử dụng khoảng 400 - 500 lao động; khi đi vào vận hành, nhu cầu nhân lực có thể đạt khoảng 700 - 1.000 người.

Cùng với việc tuyển dụng lao động trực tiếp, dự án hướng tới kết nối người dân địa phương tham gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ du lịch, tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc trưng và phát triển các hoạt động kinh doanh phù hợp. Nhà đầu tư dự kiến triển khai đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho cộng đồng.

Đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực phát triển Công viên Safari Ba Vì theo hướng hài hòa với cảnh quan, ưu tiên không gian xanh, tổ chức các khu vực sinh cảnh phù hợp với động vật và tạo ra những trải nghiệm đa dạng cho du khách. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn đồng hành với cộng đồng địa phương trong bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

Việc khởi công Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch phía Tây Thủ đô, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và mở rộng cơ hội việc làm cho người dân. Để phát huy hiệu quả lâu dài, dự án cần được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng đầu tư, bảo vệ môi trường sinh thái và hài hòa lợi ích giữa phát triển du lịch với cộng đồng địa phương.