Hà Nội sẽ chất vấn về lĩnh vực môi trường

Cụ thể, thực hiện chương trình công tác năm 2026, trên cơ sở kết quả giám sát của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố, vào 8h ngày 22/10, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường.

Theo kế hoạch, phiên chất vấn được tổ chức nhằm làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời xác định giải pháp, thời hạn khắc phục các vấn đề còn tồn tại. Đây cũng là cơ sở để Thường trực HĐND Thành phố ban hành kết luận chất vấn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện.

Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề môi trường bức xúc, tác động trực tiếp đến đời sống người dân Thủ đô. Trong đó, công tác quản lý chất thải rắn được xem xét xuyên suốt từ khâu phân loại, thu gom, trung chuyển, vận chuyển đến tái sử dụng, tái chế và xử lý.

Đối với chất lượng môi trường không khí, các đại biểu tập trung làm rõ giải pháp kiểm soát những nguồn gây ô nhiễm như bụi từ các công trường xây dựng, tình trạng đốt rơm rạ và ô nhiễm tại các làng nghề.

Phạm vi chất vấn được xác định từ ngày 1/7/2025 đến nay, đồng thời xem xét cả những vấn đề phát sinh trước đó nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Hà Nội chất vấn về 5 vấn đề thuộc lĩnh vực môi trường (Ảnh: Hữu Thắng).

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình có Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực môi trường; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế; đại diện lãnh đạo Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND một số xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phiên chất vấn diễn ra trực tiếp tại Hội trường tầng 3, Trụ sở HĐND - UBND Thành phố, đồng thời kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu xã, phường.