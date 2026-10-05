Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm dịp 10/10

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, Thủ đô sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Thành phố sẽ tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại tại Nhà hát Hồ Gươm trong các ngày 9/10 và 10/10.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, được định hướng trở thành một sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Ảnh: Hoàng Thành

Ngày 10/10, sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Bản Giao hưởng Hà Nội", chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội.

Những tác phẩm âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam sẽ được kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối ngày 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật "80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội" kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19.10.1946 - 19.10.2026) tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ. Chương trình góp phần tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của Thủ đô, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong các thế hệ hôm nay.

Trong dịp kỷ niệm này, các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố đã lựa chọn nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc để phục vụ nhân dân và du khách.

Cùng với đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức tại khu vực trung tâm và các xã, phường đưa không khí ngày hội đến gần hơn với người dân và du khách.

Thành phố cũng xây dựng và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch và sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, tiêu biểu như:

Tối 10/10, khu vực Hồ Tây sẽ có màn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật (900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước hồ Tây).

Trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), thành phố cũng tổ chức 1 trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật (với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm).

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10/10.