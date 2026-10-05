Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kết hợp trình diễn âm nhạc vào tối 10/10

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Tại Hồ Tây, màn trình diễn kết hợp pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật, với 900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước. Hiệu ứng pháo hoa hòa cùng âm nhạc, tạo điểm nhấn cho chương trình tối 10/10.

Không gian mặt nước rộng, tầm nhìn thoáng và phạm vi quan sát lớn là lợi thế của Hồ Tây để người dân, du khách theo dõi màn trình diễn.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thành Huế

Tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), thành phố tổ chức một trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10/10/2026.

Biểu diễn nghệ thuật tại trung tâm và các xã, phường

Cùng với pháo hoa, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại nhiều không gian văn hóa, di sản, diễn ra từ cuối tháng 9 và cao điểm trong tháng 10.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố tổ chức hai chương trình nghệ thuật trong các ngày 9 và 10/10. Chương trình ngày 9/10 phục vụ công chúng theo hình thức bán vé, được định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối âm nhạc đương đại với các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội” kết hợp các tác phẩm âm nhạc kinh điển, sáng tác tiêu biểu của Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Nội dung tái hiện hành trình từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026). Chương trình tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của thành phố.

Trong các tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật của thành phố tổ chức biểu diễn tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn.

Vào 20h các ngày thứ sáu, thứ bảy trong khoảng từ 2 đến 31/10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương của Hà Nội biểu diễn các chương trình, tác phẩm như “Huyền tích Hồ Gươm”, “Nét duyên chèo Hà Thành”, “Quan Âm Thị Kính”, “Người con gái Hà Thành”…

Thành phố còn tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp trong dịp kỷ niệm.

Các hoạt động lễ hội trong tháng 10 gồm Lễ hội Đồ uống Hà Nội từ ngày 9 đến 11/10 và Festival Thu Hà Nội từ ngày 16 đến 18/10.

Dịp này, Hà Nội xây dựng và giới thiệu 72 gợi ý hành trình khám phá Thủ đô, gắn với dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các hành trình khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo, kết nối các điểm đến và sản phẩm trải nghiệm đặc trưng.

Thành phố cũng hoàn thiện, ra mắt nền tảng du lịch thông minh HanoiGo, tích hợp thông tin về điểm đến, di tích, danh thắng, làng nghề, cơ sở dịch vụ, sản phẩm và hành trình du lịch.

Từ ngày 9 đến 11/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, với các hoạt động hướng về nguồn cội, tri ân công đức các vua Hùng và giới thiệu di sản văn hóa truyền thống.

Các di tích cấp thành phố tiếp tục mở cửa đón khách, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.