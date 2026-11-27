Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Ảnh: ĐH.

Thông tin trên được ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội, chia sẻ tại Hội nghị M&A 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư cho thành phố Hà Nội”, do Sở Tài chính phối hợp với Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) tổ chức ngày 26/11.

M&A TRỞ THÀNH KÊNH DẪN VỐN QUAN TRỌNG CHO HÀ NỘI

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh việc lựa chọn đối tác chiến lược có thể quyết định cả một giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Thông qua hoạt động M&A, doanh nghiệp Thủ đô có cơ hội tiếp nhận công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng mạng lưới phân phối ra thị trường quốc tế.

Số liệu thực tế cho thấy vai trò ngày càng lớn của kênh dẫn vốn này. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Hà Nội đạt khoảng 4,17 tỷ USD và dự kiến cả năm 2026 sẽ cán mốc 5 tỷ USD. Đáng chú ý, giá trị từ các thương vụ M&A đạt khoảng 2,7 tỷ USD, chiếm tới 2/3 tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn.

“Đóng góp của các giao dịch này đối với tăng trưởng sẽ thể hiện rõ nét khi doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đổi mới dây chuyền sản xuất, người lao động làm chủ công nghệ và sản phẩm của Hà Nội vươn xa hơn,” ông Hiếu nhận định.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm giai đoạn 2026–2030 và từ 11% trở lên giai đoạn 2031–2035 và hướng tới quy mô kinh tế 200 tỷ USD vào năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, việc khơi thông các nguồn lực xã hội và phát triển thị trường M&A là giải pháp trọng tâm để tái cơ cấu doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh.

Hiện nay, nền tảng tài chính và hạ tầng của Thủ đô đang tạo dư địa lớn cho các nhà đầu tư chiến lược. Tính đến hết ngày 31/10/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đạt 653.000 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Hà Nội cũng đang đẩy mạnh hạ tầng liên kết vùng, tập trung vào các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô và 5 tuyến đường sắt đô thị. Hệ thống hạ tầng đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn về mặt bằng sản xuất, kho vận và tối ưu hóa chi phí logistics.

GỠ VƯỚNG CHO M&A THEO TIÊU CHÍ “5 RÕ”

Để thị trường M&A phát triển minh bạch, chuyên nghiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội lưu ý các doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin tài chính, minh bạch tình trạng pháp lý tài sản và thống nhất phương án vận hành hậu sáp nhập nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Về phía cơ quan quản lý, thành phố khẳng định lấy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành. Sở Tài chính cam kết sẽ tổng hợp toàn bộ kiến nghị của các quỹ đầu tư, tổ chức tư vấn và doanh nghiệp tại hội nghị để báo cáo UBND thành phố xử lý dứt điểm theo tiêu chí “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả).

Đặc biệt, ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh Hà Nội sẽ tận dụng tối đa cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô, cho phép HĐND thành phố quyết định những cơ chế, chính sách ưu đãi so với quy định pháp luật hiện hành, để kịp thời tham mưu tháo gỡ các rào cản về thể chế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm kết nối đầu tư uy tín hàng đầu cả nước.