Hà Nội: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ bốc cháy ngùn ngụt
Khoảng 7h30 ngày 19/10, một vụ cháy xảy ra tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau Chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Người dân cho biết, trước khi đám cháy xảy ra đã nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi lửa bùng lên tại khu nhà trọ. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Bước đầu vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.
Nguồn CAND: https://cand.vn/ha-noi-sau-tieng-no-day-nha-tro-boc-chay-ngun-ngut-post825285.html