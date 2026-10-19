Hà Nội: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ bốc cháy ngùn ngụt

Phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 450 triệu đồng từ người không quen biết, anh Lý Văn Dũng ở Thái Nguyên đã chủ động trình báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số tiền do một phụ nữ cùng tỉnh chuyển nhầm và hỗ trợ trao trả đầy đủ chỉ sau một đêm.