Hà Nội: Sau phân luồng nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành, người dân di chuyển theo 4 lộ trình

Theo phương án mới, các phương tiện lưu thông qua khu vực dự án được hướng dẫn di chuyển theo các lộ trình thay thế cụ thể:

Hướng Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng:

Lộ trình 1: Nguyễn Chí Thanh → Đào Tấn → Đường Láng → Nguyễn Chí Thanh → Trần Duy Hưng.

Lộ trình 2: Đào Tấn → Đường Láng → Huỳnh Thúc Kháng → Nguyễn Chí Thanh → Trần Duy Hưng.

Hướng ngược lại (Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh):

Lộ trình 1: Trần Duy Hưng → Nguyễn Chí Thanh → Chùa Láng → Huỳnh Thúc Kháng → Kim Mã → Nguyễn Chí Thanh.

Lộ trình 2: Đường Láng → Kim Mã → Nguyễn Chí Thanh.

Nhằm phục vụ công tác thi công cầu vượt tại nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án tổ chức lại giao thông từ xa trên trục đường này. Ảnh: Bảo Loan

Tại vùng lõi nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh, dòng phương tiện tiếp tục di chuyển quanh đảo rào chắn theo phương án hiện hữu. Sau khi rào chắn được điều chỉnh mở rộng phục vụ thi công, lòng đường Nguyễn Chí Thanh qua đây thu hẹp lại, chỉ còn bề rộng trung bình khoảng 7,5m.

Song song đó, cơ quan chức năng sẽ đóng điểm quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh tại vị trí trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam; đồng thời sửa chữa, nâng cấp điểm quay đầu trước Khách sạn Bảo Sơn để đảm bảo xe cộ chuyển hướng an toàn, thông suốt.

Sở Xây dựng giao các đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn từ xa, biển báo cấm dừng đỗ tại khu vực nút giao và các tuyến phố lân cận nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột giao thông. Lực lượng điều tiết cũng sẽ ứng trực 24/24 giờ để hướng dẫn, phân làn xe liên tục tại các điểm nút trọng yếu.