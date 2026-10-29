Hà Nội sắp xếp hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, hướng tới phát triển bền vững

Theo số liệu của NHNN chi nhánh Khu vực 1, đến ngày 30- 9- 2026, vốn huy động của hệ thống QTDND trên địa bàn Hà Nội đạt 17.881 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cuối năm 2025; dư nợ cho vay đạt hơn 11.300 tỷ đồng. Hoạt động của các quỹ nhìn chung duy trì ổn định, nguồn vốn huy động tăng trưởng, chất lượng tín dụng từng bước được cải thiện. Các QTDND tiếp tục phát huy vai trò huy động nguồn vốn tại chỗ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 1 Trần Quốc Hùng cho biết, phần lớn các quỹ thuộc diện tổ chức lại đã thống nhất chủ trương hợp nhất, sáp nhập. Ảnh: Sơn Nguyễn

Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 1 Trần Quốc Hùng cho biết, công tác tổ chức lại hệ thống QTDND trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả bước đầu. Phần lớn các quỹ thuộc diện tổ chức lại đã thống nhất chủ trương hợp nhất, sáp nhập; công tác rà soát, xử lý địa bàn hoạt động cũng được triển khai.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu. Việc thống nhất phương án tổ chức lại, sắp xếp nhân sự, xử lý tài chính, tài sản, trụ sở và địa bàn hoạt động vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

Để triển khai nhiệm vụ, NHNN chi nhánh Khu vực 1 đã rà soát, phân loại, xây dựng phương án và lộ trình tổ chức lại hệ thống QTDND; đồng thời thành lập tổ chuyên trách hướng dẫn, hỗ trợ các quỹ xây dựng phương án, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục hợp nhất, sáp nhập theo quy định. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ông Trần Quốc Hùng đề nghị các QTDND thuộc diện tổ chức lại bám sát kế hoạch, lộ trình đã đề ra; chủ động phối hợp, thống nhất phương án hợp nhất, sáp nhập, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đại hội thành viên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Các đơn vị cần tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến tài chính, tài sản, nhân sự, trụ sở và tổ chức hoạt động sau sắp xếp.

Đối với địa bàn hoạt động, các QTDND cần hoàn thiện phương án, thực hiện thủ tục điều chỉnh địa bàn và cấp đổi giấy phép đối với những trường hợp đủ điều kiện; đồng thời xác định phương án, lộ trình xử lý các địa bàn chồng lấn phù hợp với quy định pháp luật. Quá trình triển khai cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, người gửi tiền và khách hàng, duy trì hoạt động ổn định.

Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 1 cũng yêu cầu tăng cường theo dõi, đánh giá và đôn đốc tiến độ thực hiện; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo NHNN Việt Nam đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

NHNN chi nhánh Khu vực 1 sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, hướng dẫn và hỗ trợ các QTDND hoàn thiện phương án, hồ sơ, thủ tục; đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình, hướng tới hệ thống QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.