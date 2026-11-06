Hà Nội sắp tổ chức lễ hội ẩm thực quốc tế với hơn 200 thương hiệu

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Lễ hội Văn hoá ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với chủ đề “Bừng vị năm châu – Chung nhịp toàn cầu”. Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhằm tôn vinh, quảng bá văn hóa Thủ đô, đồng thời thúc đẩy kết nối và giao lưu văn hóa quốc tế.

Lễ hội được tổ chức tại khu vực sân Nam của VEC, trên diện tích hơn 43.000 m2, dự kiến có sự tham gia của hơn 200 thương hiệu và thu hút 150.000 lượt khách. Các hoạt động gồm Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), Lễ hội Ẩm thực Thế giới (World Culinary Festival), Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) và Không gian Văn hóa Năm châu (Global Culture Village).

Giải vô địch BBQ quốc tế là hoạt động trọng tâm, quy tụ các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn kỹ thuật nướng đặc trưng của nhiều nền ẩm thực. Cuộc thi có sự bảo chứng của Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) cùng hội đồng chuyên môn độc lập, nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp, khách quan và góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua ẩm thực.

Lễ hội Ẩm thực Thế giới sẽ giới thiệu các món ăn, thức uống của Việt Nam và nhiều quốc gia, được bố trí thành 3 phân khu: Lửa Toàn Cầu (Global Fire), Lửa Á Châu (Asian Flame) và Vị Hà Nội (Hanoi Heritage).

Phân khu Lửa Toàn Cầu tập trung vào nghệ thuật nướng quốc tế, gồm 2 khu vực Đại tiệc Đầu bếp và Đại lộ Vị Âu. Tại Đại tiệc Đầu bếp, gần 30 đầu bếp quốc tế của WBQA cùng các nghệ nhân, đầu bếp Việt Nam sẽ trực tiếp chế biến những món ăn như brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina và braai Nam Phi. Hoạt động chế biến được tổ chức xen kẽ với các chương trình trình diễn và lớp học nấu ăn.

Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội được tổ chức tại khu vực sân Nam của VEC, trên diện tích hơn 43.000 m2, dự kiến có sự tham gia của hơn 200 thương hiệu và thu hút 150.000 lượt khách. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Khu vực Đại lộ Vị Âu có sự tham gia của các nhà hàng, thương hiệu châu Âu, giới thiệu những món ăn như bistecca kiểu Ý, porchetta, xúc xích Đức và hải sản.

Phân khu Lửa Á Châu giới thiệu cách sử dụng lửa và gia vị trong ẩm thực phương Đông, với các món yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên và gà tandoori Ấn Độ. Ẩm thực Tây Bắc Việt Nam cũng hiện diện với lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp. Các món ăn được quay, nướng và cắt phục vụ ngay tại quầy.

Phân khu Vị Hà Nội sẽ giới thiệu di sản ẩm thực của Thủ đô qua các món bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, các thức quà từ cốm làng Vòng và cà phê trứng. Tại đây, khách tham quan có thể theo dõi nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và tìm hiểu những câu chuyện gìn giữ nghề.

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, lễ hội còn tổ chức Đại nhạc hội quốc tế, với những tiết mục kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng lấy cảm hứng từ lửa. Không gian văn hóa năm châu tổ chức các chương trình trình diễn, giao lưu, giới thiệu nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại họp báo ngày 6/11, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết ẩm thực Hà Nội là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, nếp sống và cốt cách của người Tràng An, được gìn giữ, trao truyền và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Mỗi món ăn mang một câu chuyện văn hóa, một dấu ấn về đất và người Hà Nội.

“Đối với Hà Nội, ẩm thực không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là bản sắc, là một cách để thế giới cảm nhận và nhớ về Hà Nội,” ông Quang nói.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, thành phố xác định ẩm thực không chỉ có giá trị bảo tồn và thưởng thức, mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại và dịch vụ. Việc phát huy giá trị ẩm thực góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương.

Hà Anh