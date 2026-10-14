Hà Nội sắp tổ chức Festival làng nghề toàn cầu lần thứ nhất

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ban hành Kế hoạch số 395/KHLT-UBND-BNNMT ngày 12/10/2026 về phối hợp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Theo kế hoạch, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc năm châu lục. Đây là dịp giới thiệu giá trị văn hóa, kỹ năng chế tác và tiềm năng phát triển của làng nghề Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tôn vinh di sản, khuyến khích sáng tạo

Festival hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời hình thành các giá trị văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế.

Nghệ nhân trình diễn nghề chạm khắc gỗ, thu hút sự quan tâm của du khách trong không gian di sản Hoàng thành Thăng Long

Sự kiện đặt mục tiêu định vị Hà Nội và Việt Nam là một trong những trung tâm nghề thủ công của khu vực và thế giới. Trong đó, nghệ nhân, thợ giỏi và người lao động được tôn vinh với vai trò gìn giữ, truyền dạy kỹ năng nghề, đóng góp vào sự phát triển của các cộng đồng làng nghề.

Việc thu hút thế hệ trẻ tham gia bảo tồn, phát triển nghề truyền thống cũng là một mục tiêu của Festival. Sự tiếp nối giữa các thế hệ có ý nghĩa đối với việc duy trì kỹ năng chế tác, đồng thời mở ra khả năng đổi mới mẫu mã và cách giới thiệu sản phẩm.

Bảo tồn nghề truyền thống vì vậy cần gắn với sức sống của nghề trong hiện tại. Khi tri thức, kỹ năng của nghệ nhân được kết nối với tư duy thiết kế và công nghệ, sản phẩm thủ công có thêm cơ hội đáp ứng nhu cầu thị trường mà vẫn giữ được bản sắc.

Không gian trải nghiệm khoảng 10.000 m²

Địa điểm chính tổ chức Festival là Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với quy mô không gian khoảng 10.000 m². Theo kế hoạch, các khu vực trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm làng nghề Việt Nam, quốc tế sẽ được bố trí tại đây.

Không gian sự kiện còn có các nội dung về thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, Net Zero, triển lãm ảnh, hoa và cây cảnh, văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm và thương mại.

Sự kết hợp này tạo điều kiện để công chúng tiếp cận làng nghề từ nhiều góc nhìn. Bên cạnh thưởng lãm sản phẩm, hoạt động trình diễn, tạo tác có thể giúp người xem hiểu hơn về công sức, kỹ thuật và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm thủ công.

Du khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm nón truyền thống tại gian hàng làng nghề.

Một số hoạt động chuyên đề, trải nghiệm và tham quan được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt cùng các làng nghề tiêu biểu của Hà Nội. Qua đó, hành trình khám phá được mở rộng từ không gian Festival tới những địa điểm gắn với đời sống sản xuất.

Kết nối đầu tư, du lịch và xuất khẩu

Không gian trưng bày, trình diễn và giới thiệu sản phẩm làng nghề dự kiến mở cửa từ ngày 13 đến 16/11/2026. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 14/11.

Sáng 14/11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt, Bát Tràng.

Bên cạnh mục tiêu văn hóa, Festival kỳ vọng thúc đẩy kinh tế làng nghề gắn với xuất khẩu và du lịch, quảng bá các tour, điểm đến, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Việc kết nối bảo tồn với thị trường sẽ góp phần tạo động lực để nghề truyền thống tiếp tục phát triển.