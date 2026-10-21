Hà Nội sắp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất

Làng nghề Mây tre đan Phú Vinh. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-16/11 tại Hà Nội, với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa làng nghề - Kết nối tinh hoa toàn cầu”. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy giao lưu quốc tế, kết nối thương mại và mở rộng thị trường cho các sản phẩm làng nghề Việt Nam.

Theo kế hoạch liên tịch của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Festival do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 14/11 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Festival dự kiến đón khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, cùng các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức nghề nghiệp và đối tác trong lĩnh vực thủ công trong nước và quốc tế.

Các hoạt động chính diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt và một số làng nghề tiêu biểu của Hà Nội. Không gian Festival có diện tích khoảng 10.000 m², gồm các khu trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm làng nghề Việt Nam, sản phẩm thủ công quốc tế; không gian thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, Net-Zero, triển lãm ảnh, hoa và cây cảnh, văn hóa, ẩm thực cùng khu gian hàng thương mại kết nối giao thương.

Trong khuôn khổ Festival, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến tổ chức ngày 14/11 tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt ở Bát Tràng, Hà Nội. Hoạt động kết nối thiết kế sáng tạo, giao lưu nghệ nhân - nhà thiết kế thông qua Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương dự kiến diễn ra ngày 15/11 tại Hoàng thành Thăng Long.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu văn hóa và quảng bá thời trang thủ công của Việt Nam và các nước dự kiến tổ chức vào tối 15/11 tại Hoàng thành Thăng Long. Festival còn có các hoạt động bên lề như Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, các chương trình văn nghệ, giao lưu văn hóa và trải nghiệm tại các làng nghề.

Từ ngày 12/11, các hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội sẽ được tổ chức tại một số địa điểm tiêu biểu như làng lụa Vạn Phúc, làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ. Các hoạt động trong khuôn khổ Festival kéo dài đến ngày 17/11, trong đó có chương trình trải nghiệm tại các làng nghề ở tỉnh Ninh Bình.

Thông qua Festival, Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng tới tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề.

Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm làng nghề Hà Nội và các địa phương Việt Nam ra thị trường quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch làng nghề. Qua đó, từng bước định vị Hà Nội và Việt Nam là một trong những trung tâm nghề thủ công của khu vực và thế giới, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị nghề truyền thống.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế làng nghề gắn với bảo tồn di sản văn hóa, đổi mới sáng tạo, xuất khẩu và du lịch bền vững.