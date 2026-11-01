Hà Nội: Sắp tiếp nhận hồ sơ mua 231 căn nhà ở xã hội, giá 23,5 triệu đồng/m²

Từ ngày 2/12 đến 31/12/2026, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc – Thạch Thất tại xã Hạ Bằng (Hà Nội) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua 231 căn hộ. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m², chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc – Thạch Thất tại xã Hạ Bằng (Hà Nội) sắp tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua. Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc – Thạch Thất do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng, quy mô 231 căn hộ.

Trong đó, có 206 căn hộ để bán với diện tích từ 37,56 m² đến 77 m²; 13 căn hộ cho thuê và 12 căn hộ cho thuê mua, diện tích từ 51,47 m² đến 69,21 m².

Giá bán căn hộ được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì 447.619 đồng/m².

Theo mức giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 883 triệu đồng, trong khi căn hộ diện tích 77 m² có giá khoảng 1,81 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Đối với căn hộ cho thuê, mức giá là 100.800 đồng/m²/tháng. Giá cho thuê mua là 209.475 đồng/m²/tháng, thời hạn thuê mua 5 năm, với khoản thanh toán trước bằng 50% giá trị căn hộ.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12/2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Thời gian tiếp nhận buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h đến 17h.

Dự kiến, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua căn hộ trong tháng 1/2027 và bàn giao nhà vào quý IV/2027.

Người dân có nhu cầu đăng ký có thể tìm hiểu thông tin tại Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt thông qua các địa chỉ được công bố gồm: số 17, liền kề 6, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông; khu đấu giá Đồng Trúc, thôn Trúc Động, xã Hạ Bằng; và tầng 2, số 505 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận chính thức của chủ đầu tư theo hướng dẫn được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và chủ đầu tư; không thông qua các tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền.

Đồng thời, mỗi hộ gia đình, cá nhân không được đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền, nhận đặt cọc trái quy định. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, tránh giao dịch tại những địa điểm không được công bố chính thức.

Việc tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn Thủ đô.