Hà Nội sắp nhận hồ sơ mua 551 căn nhà ở xã hội tại Mê Linh

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội Minh Đức.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc Dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại du lịch Minh Đức.

Theo công bố, dự án được xây dựng trên khu đất rộng 11.604,3m², diện tích xây dựng 4.641m², mật độ xây dựng 40%. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 64.984m², công trình cao 14 tầng và 1 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 1.766 người.

Dự án cung cấp tổng cộng 612 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, 551 căn để bán, với tổng diện tích khoảng 38.672m²; 30 căn cho thuê, diện tích khoảng 2.113m² và 31 căn cho thuê mua, diện tích khoảng 2.176m². Toàn bộ 612 căn được đưa ra tiếp nhận hồ sơ trong đợt này.

Đáng chú ý, giá bán nhà ở xã hội được công bố ở mức bình quân 23.916.835 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Kinh phí bảo trì là 455.559 đồng/m². Với các căn hộ có diện tích khoảng 70-77m², tổng giá trị căn hộ tương ứng vào khoảng 1,6-1,8 tỷ đồng tùy diện tích.

Đối với hình thức thuê mua, giá bình quân là 231.490 đồng/m²/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Giá cho thuê bình quân là 108.422 đồng/m²/tháng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, kinh phí bảo trì và nội thất khu bếp. Nếu tính các khoản này, mức giá là 119.108 đồng/m²/tháng.

Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ ngày 24-10 đến hết ngày 30-11-2026. Hồ sơ được tiếp nhận vào buổi sáng từ 8h đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Dự kiến, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua căn hộ trong tháng 12-2026 và bàn giao căn hộ vào quý IV-2027.

Việc công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ tại Dự án Khu nhà ở Minh Đức bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội cho khu vực phía Bắc Hà Nội trong bối cảnh thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và các nhóm đối tượng đủ điều kiện. Năm 2026, Hà Nội được giao chỉ tiêu hoàn thành 18.700 căn nhà ở xã hội.