Hà Nội sắp nhận hồ sơ 551 căn nhà ở xã hội, giá 23,9 triệu đồng/m²

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh.

Dự án do Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, có diện tích đất sử dụng hơn 11.600 m². Diện tích xây dựng công trình khoảng 4.641 m², mật độ xây dựng 40%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 64.984 m².

Công trình gồm 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, dự kiến đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.766 người.

612 căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Minh Đức (xã Mê Linh, Hà Nội) dự kiến mở bán, cho thuê và cho thuê mua từ ngày 24/10. Ảnh phối cảnh dự án.

Theo kế hoạch, dự án có tổng cộng 612 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 551 căn được bố trí để bán, tương đương khoảng 90% tổng diện tích sàn nhà ở; 30 căn dành cho thuê, tương đương khoảng 5%; và 31 căn dành cho thuê mua, tương đương khoảng 5%.

Trong đợt đầu, toàn bộ 612 căn sẽ được tiếp nhận hồ sơ theo ba hình thức mua, thuê và thuê mua.

Thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 24/10 đến ngày 30/11/2026. Thời gian ký hợp đồng mua căn hộ dự kiến vào tháng 12/2026, trong khi thời gian bàn giao dự kiến vào quý IV/2027.

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án được công bố ở mức 23,9 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Đối với hình thức thuê mua, giá bình quân là 231.490 đồng/m²/tháng, đã bao gồm thuế GTGT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Giá cho thuê bình quân được công bố ở mức 108.422 đồng/m²/tháng, chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí bảo trì và nội thất khu bếp.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục mua bán, cho thuê và thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người dân không thực hiện các giao dịch chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định; không đăng ký hoặc nộp hồ sơ tại những địa điểm không được chủ đầu tư công bố công khai.

Người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội cần theo dõi thông tin do Sở Xây dựng và chủ đầu tư công bố để nắm thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ cũng như các yêu cầu liên quan.