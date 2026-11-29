UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp từ Đại lộ Thăng Long đến đường ĐH02, xã Kiều Phú, với chiều dài khoảng 2,2km, mặt cắt ngang điển hình rộng 46m, quy mô 6 làn xe.

Hà Nội chấp thuận mở tuyến đường kết nối Đại lộ Thăng Long dài 2,2km, rộng 46m (Ảnh minh họa).

Theo UBND TP Hà Nội, phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp từ Đại lộ Thăng Long đến đường ĐH02 được phê duyệt với tỷ lệ 1/500.

Tuyến đường có điểm đầu giao với tuyến đường gom phía Nam Đại lộ Thăng Long, điểm cuối giao với đường ĐH02. Tổng chiều dài tuyến khoảng 2,2km, nằm trên địa bàn xã Kiều Phú.

Theo phương án được duyệt, tuyến đường được xác định là đường cấp đô thị, thuộc loại đường trục chính đô thị. Mặt cắt ngang điển hình rộng 46m, gồm lòng đường xe chạy rộng 24m, bố trí 6 làn xe; dải phân cách giữa rộng 10m và vỉa hè hai bên rộng tổng cộng 12m.

Đáng chú ý, đoạn đầu tuyến được mở rộng cục bộ từ 46m lên 53,5m nhằm dự trữ quỹ đất bố trí nút giao trực thông với Đại lộ Thăng Long. Nút giao giữa tuyến đường Ngọc Liệp và Đại lộ Thăng Long được thiết kế khác mức dạng trực thông.

Các nút giao còn lại giữa tuyến đường với những tuyến đường ngang được thiết kế giao bằng. Vị trí và phương án cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc lập dự án đầu tư các tuyến đường ngang.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận bản vẽ phương án, vị trí tuyến đường theo quyết định phê duyệt.

UBND xã Kiều Phú có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án, vị trí tuyến đường; bàn giao hồ sơ phục vụ công tác quản lý quy hoạch. Đồng thời, tổ chức cắm mốc giới quy hoạch gắn với quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án đầu tư.

UBND xã Kiều Phú cũng được giao quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng hai bên tuyến đường theo quy hoạch và hồ sơ phương án, vị trí tuyến đường đã được phê duyệt.

Việc phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực xã Kiều Phú và kết nối với trục Đại lộ Thăng Long.