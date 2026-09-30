Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Trước đó, ngày 7/8, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương mở mới tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên. Trên cơ sở đề xuất từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội, lãnh đạo thành phố tiếp tục thống nhất định hướng nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe này sang hình thức có trợ giá.

Việc nghiên cứu trợ giá nhằm nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, tăng cường kết nối vùng Thủ đô, đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, văn minh và hiện đại.

Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Để triển khai chủ trương trên, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan và cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên hướng dẫn Tổng công ty Vận tải Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án vận hành.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tính toán cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, dự toán chi phí và xây dựng phương án trợ giá theo đúng quy định; thẩm định tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội cùng khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Đặc biệt, thành phố lưu ý cần rà soát kỹ mức độ trùng lặp lộ trình với các tuyến hiện có và những tuyến Hưng Yên đang nghiên cứu, nhằm tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công.