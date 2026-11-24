Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại hai dự án trên địa bàn thành phố, gồm Khu nhà ở Ecohome 3 (phường Đông Ngạc) và dự án Khu nhà ở tại xã Đông Anh. Các căn hộ được mở bán lần này đều là số lượng còn lại sau những đợt khai thác, cho thuê hoặc mở bán trước đó.

6 căn nhà ở xã hội Ecohome 3 có giá từ 14,95 triệu đồng/m2

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, CTCP Đầu tư Bất động sản Bắc 9 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại tòa N04 và N05 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3, ô đất B11-HH2, Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Đông Ngạc (đợt 2).

Đợt này, chủ đầu tư công khai mở bán 6 căn hộ, gồm 3 căn tại tòa N04 và 3 căn tại tòa N05.

Đây là những căn hộ nhà ở xã hội đã được đưa vào khai thác cho thuê. Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng thuê 5 năm, các khách hàng đang thuê không đủ điều kiện mua lại căn hộ theo quy định. Vì vậy, chủ đầu tư thực hiện công khai bán lại số căn hộ này để các đối tượng đủ điều kiện có cơ hội đăng ký mua.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà kéo dài từ ngày 23/12/2026 đến hết ngày 28/1/2027. Dự kiến, việc ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ đều được thực hiện trong quý I/2027.

Dự án nhà ở xã hội Ecohome 3. Ảnh: CĐT

Đối tượng được nộp hồ sơ là các khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Về giá bán, mức bình quân đối với phần diện tích căn hộ đã cho thuê là 14,95 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và kinh phí bảo trì.

Trong đó, thuế GTGT được tính ở mức 5%, kinh phí bảo trì là 299.066 đồng/m2.

Với mức giá này, Ecohome 3 tiếp tục là một trong những dự án có mức giá nhà ở xã hội đáng chú ý tại Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ trên thị trường liên tục tăng cao.

Đông Anh mở bán 2 căn nhà ở xã hội diện tích 60,6m2

Cùng với Ecohome 3, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại hạng mục Khu nhà ở cao tầng - nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh), đợt 3.

Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.

Phối cảnh Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ. Ảnh: QĐND

Theo kế hoạch, trong đợt mở bán thứ 3 này, dự án có 2 căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra thị trường. Cả hai căn đều có diện tích 60,6m2. Đáng chú ý, đợt này không có căn hộ nhà ở xã hội cho thuê mua.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 4/1/2027 đến hết ngày 23/2/2027.

Dự kiến, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ trong tháng 3/2027. Giá bán trung bình được công bố ở mức hơn 20,6 triệu đồng/m2.