Hà Nội sắp hửng nắng trở lại, nhiệt độ lên bao nhiêu?

Hà Nội hửng nắng từ ngày 14/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/11, Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết rét, có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–18°C, cao nhất 20–22°C.

Sang ngày 13/11, khu vực Hoàn Kiếm vẫn có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất xuống 17°C, trong khi mức cao nhất trong ngày tăng lên 25°C.

(Ảnh minh họa)

Từ ngày 14/11, Hà Nội hửng nắng trở lại. Tại Hoàn Kiếm, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất dự báo đạt 27°C vào thứ Bảy (14/11) và 29°C vào Chủ nhật (15/11).

Đến ngày 16 và 17/11, nhiệt độ cao nhất tại Hoàn Kiếm cùng đạt 30°C, tăng 8°C so với mức cao nhất ngày 12/11. Nhiệt độ thấp nhất trong hai ngày này lần lượt là 22°C và 23°C.

Mưa rào và dông có khả năng quay lại Hoàn Kiếm vào ngày 18/11, kéo nhiệt độ cao nhất xuống 25°C. Từ ngày 19 đến 21/11, khu vực này được dự báo có mây, không mưa, nhiệt độ dao động 19–24°C. Bi

Bắc Bộ mưa giảm sau ngày 13/11

Trong ngày 12/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời rét. Sang ngày 13/11, mưa tập trung chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, sáng trời rét. Từ đêm 13 đến ngày 21/11, Bắc Bộ được dự báo chỉ còn mưa vài nơi.

Tại Trung Bộ, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông đến sáng 12/11, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau đó, mưa giảm. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, mưa xuất hiện vài nơi, đêm và sáng trời rét. Đến ngày 18/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ở Nam Bộ và phía đông Lâm Đồng, mưa rào và dông rải rác chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.