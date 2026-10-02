Hà Nội sắp đón nguồn cung khổng lồ nhà ở xã hội

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12-1-2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Trong vòng 5 năm tới Hà Nội sẽ có 84.000 căn nhà ở xã hội. Ảnh: HG

Xác định nhà cho thuê là phân khúc chiến lược

Điểm đáng chú ý trong chính sách lần này là bên cạnh nhà ở để bán, Chính phủ xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, nâng cao năng suất lao động và ổn định thị trường bất động sản.

Theo đó, nhà ở cho thuê sẽ được ưu tiên phát triển, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng TOD, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Các địa phương được yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương để phát triển loại hình này; đồng thời huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, kinh nghiệm tham gia.

Theo phụ lục kèm Nghị quyết, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê của cả nước giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn. Trong đó, nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Riêng Hà Nội được giao phát triển 84.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Lộ trình cụ thể gồm 18.700 căn năm 2026; 20.000 căn năm 2027; 14.900 căn năm 2028; 15.000 căn năm 2029 và 15.400 căn năm 2030.

Trong tổng số 84.000 căn nói trên, 73.760 căn là nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua. Chỉ tiêu của loại hình này lần lượt là 16.652 căn năm 2026; 17.952 căn năm 2027; 12.852 căn năm 2028; 12.952 căn năm 2029 và 13.352 căn năm 2030. Như vậy, theo các chỉ tiêu tại phụ lục của Nghị quyết, Hà Nội được giao phát triển 10.240 căn nhà ở cho thuê trong 5 năm.

Chuyên gia chỉ ra, việc Chính phủ xác lập chỉ tiêu riêng đối với nhà ở cho thuê cho thấy định hướng điều chỉnh cơ cấu nguồn cung theo hướng đa dạng hơn, thay vì chủ yếu tập trung vào nhà ở để bán. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rà soát cơ cấu sản phẩm tại những dự án nhà ở xã hội đang triển khai theo hướng tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm tỷ lệ nhà ở xã hội để bán, phù hợp hơn với khả năng chi trả và nhu cầu thực tế của người dân.

Hà Nội lập tổ giám sát, tháo gỡ khó khăn nhà ở xã hội

Trên thực tế, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Vào đầu tháng 8, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Mục tiêu nhằm đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026. Cùng với đó, thành phố tiếp tục tập trung đôn đốc 30 dự án đã khởi công, đang triển khai thi công nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030.

Việc theo dõi, kiểm tra được thực hiện thường xuyên thông qua dữ liệu, báo cáo và kiểm tra khi cần thiết; không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư hoặc quản lý nhà nước theo quy định, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Nội dung theo dõi tập trung vào tiến độ thực hiện các dự án; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp xử lý và tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập hoặc vi phạm để tham mưu UBND thành phố chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Phạm vi theo dõi, kiểm tra gồm toàn bộ 114 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 30 dự án đã khởi công cùng các dự án hình thành trong thời gian tới (nếu có). Đối tượng theo dõi gồm các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường nơi có dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.