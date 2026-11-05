Hà Nội sắp đón 'đại tiệc' ẩm thực Việt Nam và quốc tế

Ban tổ chức thông tin Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026. Ảnh: BTC.

Ngày 5-11, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thông tin Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Với quy mô được mở rộng, gần 100 gian hàng đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, Sở Ngoại vụ các địa phương và doanh nghiệp sẽ góp mặt tại sự kiện, mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá những sắc màu ẩm thực đa dạng.

Không gian liên hoan được tổ chức thành ba khu vực chính gồm: “Pride of Vietnam - Tự hào Việt Nam”, “ASEAN Flavors - Hương vị ASEAN” và “World Flavors - Hương vị thế giới”. Mỗi khu vực là một điểm đến trải nghiệm, giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và nhiều nền văn hóa trên thế giới. Thông qua những món ăn đặc sắc, khách tham quan còn có dịp tìm hiểu phong tục, tập quán và những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống của người dân từng quốc gia.

Liên hoan có nhiều hoạt động giao lưu ẩm thực. Ảnh: BTC.

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là không gian “Tự hào Việt Nam”, giới thiệu di sản ẩm thực ba miền, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Đặc biệt, khu vực “Nguồn cội Việt” được thiết kế dành cho nghi lễ dâng hương truyền thống, với các lễ vật tiêu biểu như bánh chưng, bánh giầy cùng những đặc sản địa phương. Đây không chỉ là hoạt động tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu ẩm thực, liên hoan còn tổ chức trình diễn chế biến món ăn, giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Những hoạt động này góp phần đưa liên hoan trở thành không gian gặp gỡ, kết nối sinh động, nơi ẩm thực đóng vai trò như một nhịp cầu giao lưu giữa các quốc gia và cộng đồng.

Một nội dung giàu ý nghĩa nhân văn tiếp tục được Ban Tổ chức chú trọng là hoạt động thiện nguyện. Tại kỳ liên hoan năm 2025, chương trình đã tiếp nhận 1,301 tỷ đồng ủng hộ, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại lễ khai mạc. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của sự kiện không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu văn hóa mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Tiếp nối kết quả đó, năm 2026, Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai hoạt động quyên góp tự nguyện. Ban tổ chức cho biết, đã nhận được sự hưởng ứng của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đóng góp sẽ được phối hợp chuyển tới những địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Liên hoan giới thiệu nhiều món ăn ẩm thực 3 miền và ẩm thực quốc tế. Ảnh: BTC.

Với sự tham gia của đông đảo cơ quan ngoại giao, địa phương và doanh nghiệp, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 được kỳ vọng tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu giữa lòng Thủ đô. Qua những món ăn, hoạt động trình diễn và trải nghiệm, sự kiện góp phần quảng bá giá trị ẩm thực Việt Nam, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối giữa cộng đồng ngoại giao với người dân. Không chỉ là cuộc hội ngộ của những hương vị, liên hoan còn lan tỏa thông điệp về sự thấu hiểu, sẻ chia và tình hữu nghị giữa các nền văn hóa.