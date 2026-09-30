Hà Nội sắp đón 400.000 m² văn phòng, cạnh tranh không còn chỉ ở giá thuê

Hà Nội chuẩn bị đón 400.000 m² văn phòng

Trong quý II/2026, tỷ lệ trống văn phòng tại Hà Nội ở mức khoảng 23%, trong khi giá thuê chào của văn phòng hạng A đạt 32,2 USD/m²/tháng.

Đáng chú ý, thị trường mới đang bước vào giai đoạn nguồn cung gia tăng. Trong giai đoạn 2026 - 2028, Hà Nội dự kiến đón thêm khoảng 400.000 m² văn phòng, trong đó khu vực phía Tây chiếm khoảng 83%. Quy mô nguồn cung mới này có thể làm thay đổi tương quan giữa các dự án trên thị trường. Khi khách thuê có thêm lựa chọn, lợi thế cạnh tranh của các tòa nhà sẽ không còn chỉ phụ thuộc vào vị trí hay mức giá niêm yết.

Diễn biến tại Bangkok có thể cung cấp một góc nhìn tham khảo cho thị trường Hà Nội. Theo Báo cáo Thị trường Văn phòng Bangkok quý II/2026 của Cushman & Wakefield, tỷ lệ trống văn phòng hạng A tại khu trung tâm Bangkok ở mức 21,9%, trong khi giá thuê gộp khoảng 943 baht/m², tương đương 28,6 USD/m².

Dù tỷ lệ lấp đầy đã có sự cải thiện, nguồn cung dồi dào vẫn khiến các chủ nhà tại Bangkok phải tăng mức độ cạnh tranh thông qua ưu đãi và các điều khoản thuê linh hoạt hơn.

Chất lượng tài sản trở thành yếu tố cạnh tranh

Tại Bangkok, sự cạnh tranh gia tăng đang thúc đẩy các chủ đầu tư tìm cách tạo khác biệt thông qua chất lượng vận hành và trải nghiệm người sử dụng. One Bangkok là một ví dụ khi tích hợp văn phòng, khách sạn, bán lẻ và không gian công cộng, đồng thời chú trọng các tiêu chuẩn về công trình xanh, kết nối thông minh và sức khỏe người sử dụng.

Không gian coworking cao cấp The Collective cũng được phát triển với hệ thống phòng họp, khu vực làm việc, dịch vụ hỗ trợ và các tiện ích phục vụ khách thuê. Dusit Central Park đi theo hướng tương tự khi kết hợp văn phòng hạng A với khách sạn, căn hộ, bán lẻ và khu vườn trên mái rộng hơn 1 ha. Không gian này vừa phục vụ người sử dụng trong dự án, vừa tạo sức hút với cộng đồng bên ngoài.

Những mô hình trên cho thấy không gian văn phòng đang được phát triển theo hướng rộng hơn một diện tích cho thuê đơn thuần. Trải nghiệm nhân viên, khả năng kết nối, hệ thống tiện ích và hình ảnh thương hiệu ngày càng được đưa vào bài toán lựa chọn mặt bằng của doanh nghiệp.

Đây cũng là vấn đề mà thị trường Hà Nội sẽ phải đối mặt khi lượng lớn nguồn cung mới gia nhập trong giai đoạn 2026-2028.

Tòa nhà hiện hữu đứng trước yêu cầu nâng cấp

Nguồn cung mới chất lượng cao không đồng nghĩa toàn bộ khách thuê sẽ chuyển sang các dự án mới. Kinh nghiệm từ Bangkok cho thấy những tòa nhà hiện hữu vẫn có thể duy trì sức cạnh tranh nếu được đầu tư nâng cấp phù hợp.

Empire Tower là một trường hợp điển hình. Chủ sở hữu AWC đã đầu tư khoảng 40 triệu USD để tái định vị tòa nhà 58 tầng được xây dựng từ cuối thập niên 1990. Một phần diện tích được chuyển đổi thành không gian dùng chung, trong khi các tầng cao được phát triển thành khu ẩm thực trên cao rộng hơn 8.000 m².

Mô hình này cho thấy cạnh tranh trên thị trường văn phòng không nhất thiết phải dựa vào việc xây mới hoặc giảm giá thuê. Chất lượng tài sản, hệ thống tiện ích và dịch vụ cũng có thể trở thành công cụ giữ chân khách thuê.

Tại Hà Nội, một số dự án mới đã bắt đầu chú trọng các yếu tố như chứng chỉ công trình xanh, công nghệ tòa nhà thông minh, không gian xanh, bán lẻ tích hợp, phòng họp đa chức năng, khu vực chăm sóc sức khỏe và không gian dùng chung.

Khi nguồn cung mới ngày càng đạt những tiêu chuẩn cao hơn, các tòa nhà hiện hữu cũng đứng trước yêu cầu nâng cấp để duy trì khả năng cạnh tranh. Điều này có thể tạo động lực cho một chu kỳ cải thiện chất lượng của toàn thị trường.

Cạnh tranh thực tế có thể nằm sau mức giá niêm yết

Nguồn cung tăng đồng nghĩa khách thuê có thêm lựa chọn. Khi đó, giá thuê niêm yết không còn phản ánh đầy đủ mức độ cạnh tranh giữa các dự án. Các chủ nhà có thể phải linh hoạt hơn về thời hạn hợp đồng, thời gian miễn tiền thuê, chi phí hoàn thiện mặt bằng, nội thất, phương án bàn giao và những dịch vụ đi kèm.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp thuê văn phòng cũng cần nhìn vào tổng chi phí sử dụng trong toàn bộ vòng đời hợp đồng thay vì chỉ so sánh giá thuê trên mỗi mét vuông. Phí dịch vụ, chi phí hoàn thiện, thời gian miễn tiền thuê, mức hỗ trợ từ chủ nhà hay chi phí hoàn trả mặt bằng đều có thể tạo ra chênh lệch đáng kể giữa các lựa chọn.

Các mô hình văn phòng hoàn thiện sẵn hoặc bàn giao một phần cũng có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu và rút ngắn thời gian đưa văn phòng vào vận hành. Khi nhiều tòa nhà cùng sở hữu những tiêu chuẩn tương đồng về thiết kế và công trình xanh, chất lượng vận hành, dịch vụ và khả năng xây dựng cộng đồng khách thuê có thể trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng trong quyết định lựa chọn.

Phía Tây Hà Nội sẽ là tâm điểm của nguồn cung mới

Với khoảng 400.000 m² nguồn cung dự kiến bổ sung trong giai đoạn 2026-2028 và khoảng 83% tập trung tại phía Tây, khu vực này sẽ là một trong những tâm điểm của sự thay đổi trên thị trường văn phòng Hà Nội. Nguồn cung mới không chỉ bổ sung diện tích cho thuê mà còn tạo thêm lựa chọn về chất lượng, tiêu chuẩn vận hành và mô hình không gian làm việc.

Đối với những doanh nghiệp có hợp đồng hết hạn trong vòng hai đến ba năm tới, đặc biệt là các đơn vị có nhu cầu diện tích lớn hoặc nhiều tầng liền nhau, việc theo dõi nguồn cung tương lai có thể trở nên quan trọng hơn khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh mới.

Kinh nghiệm từ Bangkok cho thấy tỷ lệ trống cao không đồng nghĩa mọi dự án đều chịu sức ép như nhau. Khác biệt về chất lượng tài sản, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu khách thuê vẫn có thể tạo ra sự phân hóa giữa các tòa nhà.

Với Hà Nội, khi nguồn cung mới, đặc biệt tại khu vực phía Tây, từng bước gia nhập thị trường, cán cân giữa chủ nhà và khách thuê có thể thay đổi. Khi đó, cạnh tranh sẽ không chỉ được thể hiện qua giá thuê, mà còn ở chất lượng và giá trị mà mỗi dự án mang lại cho khách thuê.