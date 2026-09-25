Hà Nội sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2024. Ảnh: MST.

Chính phủ quy định ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (INNOVATION DAY), do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Năm 2026, ngày hội mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Các hoạt động chính dự kiến diễn ra tại Hà Nội trong tuần cao điểm từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Lễ chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 dự kiến diễn ra ngày 4/10. Tại đây, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2026 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Bên cạnh lễ chào mừng, chuỗi sự kiện còn có ba diễn đàn lớn, gồm Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; và Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mekong (GMS Innovation Forum).

Một hoạt động đáng chú ý khác là Triển lãm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026), nơi giới thiệu các công nghệ, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Ngày hội cũng sẽ diễn ra các hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, startup đổi mới sáng tạo và các đối tác, nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hợp tác đầu tư.

Theo kế hoạch, Ngày hội hướng tới việc đưa tinh thần đổi mới sáng tạo đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một trọng tâm khác là kết nối các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học đến tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và chuyên gia. Qua đó, các bên có thêm cơ hội hợp tác, chia sẻ nguồn lực và hình thành các dự án, sáng kiến mới.

Ngày hội cũng hướng tới việc đưa các kết quả nghiên cứu và công nghệ vào thực tế, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đã được làm chủ hoặc có tiềm năng ứng dụng sẽ được giới thiệu, kết nối với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Bên cạnh đó, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích nổi bật trong đổi mới sáng tạo sẽ được biểu dương, qua đó nhân rộng những mô hình và cách làm hiệu quả.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng kỳ vọng các hoạt động của Ngày hội sẽ nhận được sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội trên cả nước, tạo thành một chuỗi hoạt động có sức lan tỏa rộng.

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội được định hướng không chỉ dừng ở việc giới thiệu công nghệ mà còn kết nối cung - cầu công nghệ với nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Các diễn đàn cũng là nơi để doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và cơ quan quản lý trao đổi về những vướng mắc trong thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển thị trường khoa học, công nghệ.

Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu kết nối Ngày hội với cộng đồng nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế thông qua nền tảng số và các hình thức tổ chức mới.

Qua đó, Ngày hội không chỉ là sự kiện thường niên nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa công nghệ, doanh nghiệp, vốn và thị trường, thúc đẩy quá trình ứng dụng và thương mại hóa các kết quả khoa học, công nghệ.