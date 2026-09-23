Hà Nội: Sắp diễn ra Diễn đàn thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành kế hoạch về tổ chức Diễn đàn thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026.

Theo kế hoạch, diễn đàn nhằm chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Sự kiện cũng hướng tới kết nối hợp tác chuyển đổi số giữa các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong khu vực châu Á; giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy phát triển kinh tế số của Hà Nội.

Thông qua diễn đàn, Hà Nội sẽ đưa các bài toán thực tế, những vấn đề lớn và điểm nghẽn trong quá trình phát triển đến cộng đồng doanh nghiệp công nghệ để tìm kiếm các giải pháp phù hợp trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp để thành phố tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến, kết nối cơ quan quản lý với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chuyên gia; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.

Dự kiến diễn đàn diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 Phạm Hùng, Hà Nội hoặc địa điểm phù hợp. Sự kiện kéo dài khoảng 1,5 ngày, với quy mô khoảng 2.000 đại biểu.

Diễn đàn thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026 có quy mô khoảng 2.000 đại biểu (Ảnh: Hữu Thắng).

Thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, UBND xã, phường; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, trường đại học, viện chuyên ngành và bệnh viện.

Đại biểu quốc tế gồm đại diện một số Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội, đại diện 23 tổ chức công nghệ đến từ 23 nền kinh tế, quốc gia là thành viên ASOCIO; các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Đông Nam Á là thành viên ACXOA cùng các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực thành phố thông minh.

Theo kế hoạch, Diễn đàn thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026 gồm 4 phiên hội thảo chuyên đề và 1 phiên toàn thể.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu các sản phẩm công nghệ số Việt Nam (TechX - Make in Vietnam), cùng các sản phẩm, giải pháp số trong thương mại điện tử, thanh toán thông minh, đô thị thông minh và các ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp. Triển lãm dự kiến có khoảng 30 gian hàng.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu, giao thương, hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế; ký kết hợp tác phát triển đô thị thông minh.

Đáng chú ý, Lễ trao Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2026 và Giải thưởng thành phố thông minh ASOCIO 2026 cũng được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn.