Chương trình dành cho chủ cửa hàng mẹ và bé, nhà thuốc, chuyên viên tư vấn và người kinh doanh sản phẩm sức khỏe, kết hợp kiến thức khoa học với công nghệ nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, tối ưu vận hành. Đây cũng là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế chiều cao 11-11, sáng kiến do Cộng đồng Chuyên gia chiều cao MIDU đề xuất từ năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức về phát triển chiều cao.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế chiều cao 11-11 - sáng kiến do Cộng đồng Chuyên gia chiều cao MIDU đề xuất.

Cập nhật kiến thức khoa học về dinh dưỡng và vi chất mẹ bé

Trong bối cảnh thông tin dinh dưỡng được chia sẻ rộng rãi nhưng không phải nội dung nào cũng được kiểm chứng đầy đủ, việc hiểu đúng cơ sở khoa học về vi chất ngày càng quan trọng đối với người trực tiếp tư vấn và kinh doanh sản phẩm sức khỏe.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.

Tại chương trình, TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, dự kiến chia sẻ kiến thức tổng quan về dinh dưỡng mẹ và bé, vai trò của các vi chất thiết yếu và những lưu ý trong từng giai đoạn phát triển, giúp người tham dự củng cố nền tảng chuyên môn khi tư vấn khách hàng.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia trực tuyến của TS.BS Hogne Vik, Cố vấn Y khoa và Khoa học của Gnosis by Lesaffre, thành viên Ủy ban Cố vấn Khoa học Vitamin K2 (K2SAC). Chuyên gia dự kiến cập nhật các nghiên cứu về Vitamin K2, đặc biệt là dạng Menaquinone-7 (MK-7), cùng vai trò sinh học và những vấn đề đang được quan tâm trong nghiên cứu dinh dưỡng.

Tiếp nối nội dung này, BS Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng phòng Chuyên môn MIDU Group, sẽ trình bày về Vitamin D3, Vitamin K2 và vai trò của hai vi chất trong quá trình chuyển hóa canxi, duy trì sức khỏe xương.

Thông qua các chuyên đề, chư ơng trình hướng tới việc giúp người kinh doanh nâng cao chất lượng tư vấn, tiếp cận thông tin khoa học có căn cứ, đồng thời chú trọng tuân thủ quy định pháp luật trong giới thiệu và quảng cáo sản phẩm sức khỏe.

Ứng dụng AI Agent trong quản trị và kinh doanh

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức chuyên môn, chương trình còn tập trung vào ứng dụng AI Agent nhằm hỗ trợ người kinh doanh tối ưu quy trình vận hành, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Khác với công cụ AI chủ yếu phục vụ hỏi đáp hoặc tạo nội dung, AI Agent có thể thực hiện chuỗi tác vụ theo quy trình được thiết lập, từ tiếp nhận, phân loại thông tin đến quản lý dữ liệu và hỗ trợ chăm sóc khách hàng đa kênh.

Ông Nguyễn Xuân Hợp, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Phát triển thể chất và trí tuệ, dự kiến trực tiếp hướng dẫn chuyên đề này. Điểm nhấn là phần thực hành tìm hiểu cách thiết lập hệ thống hỗ trợ thu hút khách hàng tiềm năng, quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng trên nhiều kênh, giúp người tham dự hình dung khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động thực tế.

Ông Nguyễn Xuân Hợp, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Phát triển thể chất và trí tuệ sẽ trực tiếp hướng dẫn chuyên đề ứng dụng AI Agent trong kinh doanh.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong lĩnh vực sản phẩm sức khỏe vẫn cần sự kiểm tra, giám sát của con người, đặc biệt đối với thông tin y tế, dữ liệu cá nhân và nội dung tư vấn sản phẩm.

Chương trình còn có chuyên đề “Tư duy bán hàng chuyên gia”, tập trung vào cách xây dựng uy tín từ sự am hiểu sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, khả năng tư vấn có căn cứ và chất lượng phục vụ khách hàng. Đây là nội dung bổ trợ để người tham dự kết hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tiễn và công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Với thông điệp “Có chuyên môn để chuẩn, có Agent để nhàn”, chương trình hướng tới sự kết hợp giữa kiến thức khoa học, tư duy bán hàng chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ, giúp người kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu nguồn lực và phát triển bền vững theo tinh thần “sướng hơn, sang hơn, nhàn hơn”.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 8h đến 17h ngày 24-11-2026 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Hà Nội.

Nguồn: Viện Phát triển Thể chất và Trí tuệ