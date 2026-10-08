Hà Nội sắp có Trung tâm Công nghiệp Văn hóa mới rộng gần 3.900m² giữa lòng phố cổ

Công trình hướng tới hoàn thiện hạ tầng cho không gian văn hóa - sáng tạo Đồng Xuân - Bắc Qua, dự kiến hoàn thành vào dịp 30/4 - 1/5/2027.

Dự án có tổng diện tích khoảng 3.862m² với diện tích xây dựng hơn 2.300m² (mật độ khoảng 60%). Nơi đây được thiết kế thành mô hình thiết chế văn hóa đa năng, bao gồm các không gian: Trưng bày, triển lãm và biểu diễn nghệ thuật;

Giáo dục, trải nghiệm và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Thương mại văn hóa, kết nối cộng đồng và phát triển du lịch phố cổ.

Phối cảnh Dự án xây dựng Trung tâm Công nghiệp Văn hóa tại số 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà.

Được khởi công đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, dự án là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế đô thị.

Ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho biết khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua giàu giá trị lịch sử và thương mại. Việc cải tạo hai mặt bằng này không chỉ nâng cấp hạ tầng mà còn tạo nên một điểm đến văn hóa - sáng tạo kết nối, sống động, mang dòng chảy di sản hòa cùng đời sống đương đại.