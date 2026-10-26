Hà Nội sắp có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra-đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã: Hòa Xá, Vân Đình, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hương Sơn, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Long Biên, Gia Lâm, Thiên Lộc, Ô Diễn, Tây Phương, Thạch Thất, Hát Môn.

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Dự báo, trong 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và có thể có dông cho các phường/xã: Hòa Xá, Vân Đình, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Ứng Hòa, Hương Sơn, Phúc Sơn, Hai Bà Trưng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Tương Mai, Lĩnh Nam, Hạ Bằng, Hòa Lạc, và các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, hiện nay (26/10), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 26/10, phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng cao hướng đông bắc 2-3m.

Ngày và đêm nay, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm 27/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.